Pallamano Serie BM: la Pallamano Regalbuto batte in casa l’Aretusa Siracusa
𝐏𝐀𝐋𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐄𝐆𝐀𝐋𝐁𝐔𝐓𝐎 𝟑𝟑 – 𝐀𝐑𝐄𝐓𝐔𝐒𝐀 𝟑𝟏. 𝐈𝐋 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐄̀ 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐎.
𝑺𝑨𝑩𝑨𝑻𝑶 𝑷𝑹𝑶𝑺𝑺𝑰𝑴𝑶 𝑨 𝑹𝑬𝑮𝑨𝑳𝑩𝑼𝑻𝑶 𝑨𝑹𝑹𝑰𝑽𝑨 𝑳𝑨 𝑪𝑶𝑷𝑷𝑨 𝑺𝑰𝑪𝑰𝑳𝑰𝑨 𝑫𝑰 𝑺𝑬𝑹𝑰𝑬 𝑩
Che partita, che cuore, che vittoria! Il Pala Giovanni Paolo II ha vissuto ieri sera una di quelle giornate che resteranno scritte nella storia di questa stagione sportiva.
In uno scontro diretto per il secondo posto vietato ai deboli di cuore, i ragazzi di mister Salvo Cardaci portano a casa due punti d’oro dopo una battaglia sportiva contro un Aretusa mai domo.
È stata una partita ad alta intensità (la migliore tra quelle viste quest’anno), caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte e una pallamano velocissima. Onore agli avversari che hanno dato filo da torcere fino alle battute finali, nonostante un secondo tempo che ha visto quasi sempre i padroni di casa in vantaggio. Il break decisivo nel minuto più lungo, quello finale, dove è uscita fuori tutta la fame dei regalbutesi trascinati da Tom Gourseau e Alessandro D’Arrigo, ma dove prestazioni convincenti sono arrivate anche dal portierino Antony Trovato (non ancora sedicenne) e dai veterani Vito Cardaci e Antonio Zaia determinanti in diversi frangenti del match.
“𝑶𝒈𝒈𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒗𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒐𝒍𝒊 – 𝒉𝒂 𝒅𝒊𝒄𝒉𝒊𝒂𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑪𝒂𝒓𝒅𝒂𝒄𝒊 – 𝒉𝒂 𝒗𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒉𝒂 𝒎𝒂𝒊 𝒔𝒎𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒄𝒓𝒆𝒅𝒆𝒓𝒄𝒊. 𝑽𝒊𝒏𝒄𝒆𝒓𝒆 𝒈𝒍𝒊 𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒎𝒂𝒊 𝒃𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆, 𝒆 𝒇𝒂𝒓𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒍’𝑨𝒓𝒆𝒕𝒖𝒔𝒂 𝒅𝒂̀ 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆 𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒕𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒇𝒂𝒄𝒆𝒏𝒅𝒐”.
Naturalmente soddisfatto il presidente regalbutese Vincenzo Sassano che aggiunge: “𝑶𝒈𝒈𝒊 𝒊 𝒓𝒂𝒈𝒂𝒛𝒛𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒓𝒊: 𝒏𝒐𝒏 𝒆𝒓𝒂 𝒇𝒂𝒄𝒊𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒆𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒍𝒖𝒄𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂̀ 𝒑𝒆𝒓 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒊 𝒔𝒆𝒔𝒔𝒂𝒏𝒕𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒊, 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏𝒆𝒊 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒎𝒂 𝒂𝒃𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒗𝒆𝒓𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒖𝒓𝒊𝒕𝒂̀ 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆. 𝑯𝒐 𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐 𝒍𝒂 𝒈𝒊𝒖𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒊𝒂 𝒂𝒈𝒐𝒏𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒊𝒏 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒔𝒂 𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒆𝒊 𝒓𝒊𝒕𝒎𝒊 𝒊𝒏 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒄𝒄𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒎𝒊 𝒔𝒐𝒅𝒅𝒊𝒔𝒇𝒂. 𝑨𝒍 𝒅𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒐, 𝒎𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒆 𝒔𝒐𝒕𝒕𝒐𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒔𝒄𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐: 𝒔𝒕𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒖𝒏𝒂 𝒔𝒒𝒖𝒂𝒅𝒓𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒆 𝒅𝒊 𝒔𝒐𝒇𝒇𝒓𝒊𝒓𝒆 𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒊𝒓𝒆 𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒐. 𝑮𝒐𝒅𝒊𝒂𝒎𝒐𝒄𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂, 𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒉𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒊 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒊 𝒕𝒊𝒇𝒐𝒔𝒊, 𝒎𝒂 𝒅𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒊 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒕𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒆 𝒔𝒊 𝒕𝒐𝒓𝒏𝒂 𝒂 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒓𝒆”.
Adesso il campionato si ferma per dare spazio alla ‘Final4 di Coppa Sicilia’ che sabato 14 febbraio si giocherà a Regalbuto e vedrà di fronte le 4 migliori formazioni della serie B siciliana.