Pallamano giovanile sabato e domenica prossima a Regalbuto Final Eight Under 14 maschile
Si terrà il prossimo 23 e 24 maggio al Palazzetto dello sport di Piano Arena di Regalbuto la Final Eight under 14 di pallamano maschile.
L’evento organizzato dal Comitato regionale Figh presieduto da Sandro Pagaria.
Vi parteciperanno le formazioni dell’Albatro Siracusa, TH Mascalucia, Mattroina Troina, Pallamano Avola, Aretusa Siracusa, Villaurea Palermo, Cus Palermo, New Handball Mascalucia.
Il regolamento prevede che nel caso in cui le gare finiranno con il punteggio di parità al termine dei tempi regolamentare, per determinarne la vincente si procederà ai soli tiri di rigori, fatta eccezione della finale primo e secondo posto.
Questa la griglia degli incontri dei Quarti di Finale con inizio della prima gara alle 9,30.
GARA 1 23/05/2026 MATTROINA AVOLA
GARA 2 23/05/2026 ARETUSA VILLAUREA
GARA 3 23/05/2026 CUS PALERMO NEW H MASCALUCIA
GARA 4 23/05/2026 ALBATROF.I.G.H. – AREA 9 / Sicilia
Semifinali
GARA 5 23/05/2026 16:00 Vincente Gara 1 Vincente Gara 2
GARA 6 23/05/2026 17:15 Vincente Gara 3 Vincente Gara 4
GARA 7 23/05/2026 18:30 Perdente Gara 1 Perdente Gara 2
GARA 8 23/05/2026 19:45 Perdente Gara 3 Perdente Gara 4
Final Eight Under 14
Maschile Finali
GARA 9 Finale 7°/8° Posto
24/05/2026 10:30 Perdente Gara 7 Perdente Gara 8
GARA 10 Finale 5°/6° Posto
24/05/2026 11:45 Vincente Gara 7 Vincente Gara 8
GARA 11 Finale 3°/4° Posto
24/05/2026 15:00 Perdente Gara 5 Perdente Gara 6
GARA 12 Finale 1°/2° Posto
24/05/2026 16:30 Vincente Gara 5 Vincente Gara 6