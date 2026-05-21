Storie correlate

rocca di cerere a roma

Dirigenti del Gal Rocca di Cerere incontrano studenti di Scienze del Turismo dell’università La Sapienza di Roma

Riccardo Maggio 19, 2026

Federalberghi, Nico Torrisi in giunta e Rosa Di Stefano nel direttivo nazionale Mario Russo: “un riconoscimento che premia il lavoro svolto per Palermo e la Sicilia”

Riccardo Maggio 15, 2026

Turismo, modifiche alla legge sull’offerta ricettiva. Amata: «Semplificate regole e procedure per agevolare le imprese»

Riccardo Maggio 14, 2026

Ultime notizie

Presentata dalla deputata un’interrogazione al presidente della Regione Schifani

Riccardo Maggio 21, 2026

Tra trip-hop e darkwave, da Zō il release party di “Confort in the Silence” di Pindhar

Riccardo Maggio 21, 2026

Castello Utveggio, visite anche nei mesi di giugno, luglio e agosto. Schifani: «Da dicembre a oggi 17 mila visitatori»

Riccardo Maggio 21, 2026

A Sferracavallo seduta della Commissione regionale Antimafia con autorità e cittadini

Riccardo Maggio 21, 2026