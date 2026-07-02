Estate 2026: la Sicilia tra le regioni protagoniste dello scambio casa, che cresce a doppia cifra

Palermo, Siracusa e Catania guidano la classifica delle località regionali più amate dai viaggiatori della piattaforma leader HomeExchange. I dati confermano lo straordinario appeal del territorio per un viaggio autentico e a stretto contatto con le comunità locali

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Milano, 2 luglio 2026 – Niente più fughe frenetiche verso mete sovraffollate: la vera tendenza dell’estate 2026 è il ritorno all’essenza del viaggio, alla ricerca di autenticità, condivisione e ritmi rilassati a contatto con le comunità locali. A confermarlo è HomeExchange, la più grande community al mondo per lo scambio casa, i cui dati evidenziano come la Sicilia si confermi tra le grandi protagoniste della stagione, registrando un eccezionale +45% di scambi già pianificati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un successo straordinario che si inserisce in un trend nazionale estremamente positivo, che vede oltre 12.900 scambi già pianificati in Italia (+27% rispetto al 2025).

Il podio pugliese: Palermo regina indiscussa, seguono Siracusa e Catania

La Sicilia dimostra una straordinaria capacità di attrarre viaggiatori desiderosi di scoprirne l’immenso patrimonio storico, artistico e le bellezze costiere. A guidare la classifica regionale delle mete più gettonate dagli “exchangers” per i mesi caldi sono tre storiche città d’eccellenza:

Palermo si conferma saldamente al primo posto assoluto e regina indiscussa del turismo slow nell’isola, grazie al richiamo irresistibile della sua cultura millenaria, della sua tradizione gastronomica e della vicinanza a splendidi litorali;

Siracusa si posiziona al secondo posto, trainata dal fascino senza tempo di Ortigia, confermandosi meta prediletta da chi cerca un connubio perfetto tra mare cristallino, archeologia e un’atmosfera autentica;

Catania chiude il podio regionale, confermando la sua grande attrattività non solo come hub logistico alle pendici dell’Etna, ma come vivace polo culturale urbano capace di incantare chiunque desideri vivere la vera anima della costa orientale.

Chi sceglie la Sicilia lo fa per andare alla scoperta di territori ricchi di identità, alternando le città d’arte ai borghi e ai litorali più affascinanti. Nella classifica nazionale della crescita, l’isola si difende egregiamente con il suo +45%, affiancandosi ad altre importanti mete del Mezzogiorno e del turismo estivo come l’Abruzzo (+105%), la Calabria (+88%), l’Umbria (+63%) e la Puglia (+57%).

Un turismo europeo, lento e circolare

Ma da dove viene chi sceglie l’Italia per trascorrere le vacanze estive scambiando la propria casa? Il 60% dei turisti complessivi proviene dal resto d’Europa, con una netta prevalenza di viaggiatori in arrivo da Francia e Spagna, seguiti dalla stessa Italia: l’house swapping, infatti, si dimostra un fenomeno trasversale che sta conquistando sempre di più anche il turismo domestico o “di prossimità”.

Lo scambio casa, d’altronde, non rappresenta solo un modo per abbattere i costi del soggiorno, ma una vera e propria scelta di stile di vita e un inno al turismo circolare e sostenibile. Inoltre, scambiare casa con HomeExchange è un modo di viaggiare che non contribuisce al sovraffollamento di luoghi già molto frequentati, perché ogni volta che un viaggiatore arriva, un residente del posto si allontana temporaneamente per recarsi altrove.

“L’obiettivo di HomeExchange è continuare a democratizzare la pratica dello scambio casa, fondata sulla condivisione delle risorse, valorizzando al contempo il viaggio locale, a ritmo lento e focalizzato sul ritorno all’essenziale della vacanza,” ha dichiarato Emmanuel Arnaud, co-fondatore di HomeExchange. “Il turismo ha bisogno di reinventarsi e crediamo che la nostra realtà abbia un ruolo cruciale nell’offrire un’alternativa vitale alle sistemazioni di viaggio tradizionali, a favore di un turismo più umano e circolare.”

In questo panorama, la Puglia si afferma come il modello perfetto per chi desidera vivere l’estate in modo autentico, consapevole e a stretto contatto con la vera anima dei territori italiani.

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