Turismo in Sicilia: pubblicati i dati provinciali 2025. La provincia di Enna con +11,8% guida la crescita regionale.

Sono ufficialmente disponibili i dati ufficiali dell’Osservatorio Turistico Regionale relativi alle presenze in Sicilia per l’anno 2025. Il report offre un quadro chiaro sull’andamento del settore e premia in modo inequivocabile le strategie di valorizzazione delle aree interne.

In un contesto di crescita complessiva ma moderata, che fa registrare un incremento medio regionale del +1,6%, spicca la straordinaria performance della Provincia di Enna, capace di mettere a segno un eccezionale +11,8% di presenze. Si tratta del miglior risultato assoluto a livello regionale.

I driver del successo: sostenibilità e programmazione

Questo exploit non è un dato isolato, ma il risultato tangibile di una visione di sviluppo integrata. L’analisi dei flussi, a nostro avviso, evidenzia due fattori chiave:

Il brand UNESCO come attrattore globale: Un contributo determinante è da attribuire al valore e al riconoscimento internazionale del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, un asset strategico che si conferma hub d’eccellenza per il turismo culturale, ambientale e geologico.

Azioni di sviluppo mirate: L’efficacia delle politiche territoriali e delle azioni di promozione poste in essere ha saputo intercettare i nuovi trend del turismo internazionale, trasformando l’identità locale in un vantaggio competitivo misurabile.

Il “modello Enna” dimostra concretamente come la sinergia tra la tutela del patrimonio e una programmazione strategica rigorosa sia la chiave per generare valore economico, destagionalizzare i flussi e proiettare l’entroterra siciliano al centro delle rotte turistiche d’eccellenza.

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