Giornata per certi veri interlocutoria nella decima giornata del campionato di serie B “Salute & Benessere” di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria. Tutte le prime 4 in classifica che tra l’altro parteciperanno il prossimo 14 febbraio a Regalbuto alla Final Four di Coppa Sicilia, hanno vinto e quindi continuano il loro cammino.

La capolista Albatro N.G. Vince il derby in trasferta ad Avola, il Regalbuto espunga il campo dell’Alcamo, il Marsala è corsaro a Petrosino e l’Aretusa regola tra le mura amiche il Modica. Per il resto, l’Albatro Y.G. Batte il New Handball Mascalucia mentre i “cugini” del TH Mascalucia sono vittoriosi a Palermo contro il Villaurea.

Questi i risultati della decima giornata:

Aretusa – Agriblu Modica 41 – 24

Caffè Klara Avola – Albatro N.G. 32 – 42

Puleo Giovinetto Petrosino – Autosicura Marsala 23 – 43

Alcamo Pallamano – Pallamano Regalbuto 17 – 44

Albatro Y.G – New Handball Mascalucia 39 – 28

Villaurea Palermo – TH Mascalucia 26 – 39

La Classifica

Albatro N.G. 20

Regalbuto 18

Aretusa 16

Autosicura Marsala 14

TH Mascalucia 10

Caffè Klara Avola 10

Albatro Y.G 10

Villaurea 6

Giovinetto Petrosino 6

Agriblu Modica 4

New Handball Mascalucia 2

Pallamano Alcamo 0

Classifica Marcatori

Cristian Falsaperla 113

Adam Mergali 108

Tom Luca Gourseau 103

Cristian Li Rosi 85

Francesco Falco 72

Daniele D’Alberti 66

Mohamed Mirabet Salah 65

Giovanni Mattarella 60

Andrea Parisi Assenza 59

Carmelo Giuffrida 57

prossimo turno

Albatro N.G. – Albatro Y.G

Pallamano Regalbuto – Pallamano Aretusa

Agriblu Modica – Puleo Giovinetto Petrosino

TH Mascalucia – Pallamano Alcamo

Autosicura Marsala – Caffè Klara Avola

New Andball Mascalucia – Villaurea Palermo

