Pallamano BM: i risultati della decima giornata
Giornata per certi veri interlocutoria nella decima giornata del campionato di serie B “Salute & Benessere” di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria. Tutte le prime 4 in classifica che tra l’altro parteciperanno il prossimo 14 febbraio a Regalbuto alla Final Four di Coppa Sicilia, hanno vinto e quindi continuano il loro cammino.
La capolista Albatro N.G. Vince il derby in trasferta ad Avola, il Regalbuto espunga il campo dell’Alcamo, il Marsala è corsaro a Petrosino e l’Aretusa regola tra le mura amiche il Modica. Per il resto, l’Albatro Y.G. Batte il New Handball Mascalucia mentre i “cugini” del TH Mascalucia sono vittoriosi a Palermo contro il Villaurea.
Questi i risultati della decima giornata:
Aretusa – Agriblu Modica 41 – 24
Caffè Klara Avola – Albatro N.G. 32 – 42
Puleo Giovinetto Petrosino – Autosicura Marsala 23 – 43
Alcamo Pallamano – Pallamano Regalbuto 17 – 44
Albatro Y.G – New Handball Mascalucia 39 – 28
Villaurea Palermo – TH Mascalucia 26 – 39
La Classifica
Albatro N.G. 20
Regalbuto 18
Aretusa 16
Autosicura Marsala 14
TH Mascalucia 10
Caffè Klara Avola 10
Albatro Y.G 10
Villaurea 6
Giovinetto Petrosino 6
Agriblu Modica 4
New Handball Mascalucia 2
Pallamano Alcamo 0
Classifica Marcatori
Cristian Falsaperla 113
Adam Mergali 108
Tom Luca Gourseau 103
Cristian Li Rosi 85
Francesco Falco 72
Daniele D’Alberti 66
Mohamed Mirabet Salah 65
Giovanni Mattarella 60
Andrea Parisi Assenza 59
Carmelo Giuffrida 57
prossimo turno
Albatro N.G. – Albatro Y.G
Pallamano Regalbuto – Pallamano Aretusa
Agriblu Modica – Puleo Giovinetto Petrosino
TH Mascalucia – Pallamano Alcamo
Autosicura Marsala – Caffè Klara Avola
New Andball Mascalucia – Villaurea Palermo