Vince sul campo l’Aretusa Siracusa. Ma la vera vittoria è però di tutta la Pallamano. Può sintetizzarsi in questo modo l’edizione 2026 della Coppa Sicilia riservata alle 4 migliori formazioni del campionato di Serie B al termine del girone di andata che si è disputato sabato 14 febbraio al palazzetto dello sport di contrada Piano Arena di Regalbuto. Ad aggiudicarsi il Trofeo è stata l’Aretusa Siracusa che ha battuto in un derby entusiasmante l’Albatro Siracusa N.G. Al terzo posto la Pallamano Marsala mentre al quarto posto i padroni di casa del Regalbuto.

Ma la vera vittoria è stata però quella dell’organizzazione, impeccabile, da parte della società organizzatrice, la Pallamano Regalbuto, ma anche per tutto quello che è stato di competenza del Comitato Regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria. Per tutte e 4 le gare le tribune dell’impianto di gioco sono stati gremiti al limite della capienza e le 4 gare andate tutte in diretta sia su youtube che sul digitale terreste di Teletris hanno fatto registrare numeri veramente importanti. Solamente in streaming oltre 6 mila visualizzazioni. Come strategia di vendita di “prodotto promozionale” della disciplina non poteva andare meglio. Oltre alla consegna delle 4 coppe alle squadre, assegnati anche de premi individuali come il Premio Far Play in ricordo al dirigente Nino Zaia assegnato alla società del Regalbuto, migliore cannoniere al giocatore francese della società regalbutese Tomas Gourceau e migliore portiere al giocatore Rampi Juan Cruz dell’Aretusa Siracusa. Alle premiazioni sono stati presenti il Sindaco di Regalbuto Angelo Longo, l’assessore allo sport Maria Concetta Ferrante, il Presidente del Comitato regionale Sicilia Figh Sandro Pagaria, il consigliere nazionale Giovanni D’Urso, ed i consiglieri regionali Saro Cappello e Gigi Mallia.

“Appena saputo che ad aggiudicarsi il bando per l’organizzazione della manifestazione era stato il Regalbuto per il Comitato regionale è stata la sicurezza che la manifestazione non poteva non andare bene – commenta Sandro Pagaria – ed i risultati e numeri alla fine ci hanno dato ragione, per tutto l’arco della giornata il palazzetto è stato sempre gremito. Si sente proprio nell’aria che anche se la Pallamano a Regalbuto mancava da 15 anni in questa comunità questa disciplina c’è l’ha nel Dna. Un grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita della manifestazione. Ma adesso c’è però da pensare al campionato di serie B che ancora si prospetta molto avvincente”.

Di seguito si trasmettono i risultati:

Pallamano Regalbuto – Aretusa 30-32

Teamnetwork Albatro N.G. – Autosicura Pall. Marsala 33-28

Finale 3°e 4° posto

Pallamano Regalbuto – Autosicura Pall. Marsala 31-33

Finale 1° e 2° posto

Aretusa – Teamnetwork Albatro N.G. 33 – 25

