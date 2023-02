Va alla Orlando Pallamano Haenna la quarta edizione della Coppa Sicilia riservata alle formazioni siciliane di Serie A2 maschile ed organizzata dal Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria e svoltasi nella giornata di domenica 5 febbraio ad Enna.

I padroni di casa che come società hanno curato l’organizzazione, davanti ad una tribuna gremita in ogni ordine di posto si sono imposti per 34 – 23 sull’Aretusa Siracusa.

Le due formazioni erano arrivate in finale battendo nella mattinata rispettivamente, la Orlando Pallamano Haenna l’HC Mascalucia per 22 – 19 mentre l’Aretusa siracusa il Giovinetto Petrosino per 26 – 21.

Nella finale per il terzo e quarto posto ad imporsi sono stati i trapanesi sugli etnei per 29 – 24

Migliore marcatore del torneo è stato l’atleta moldavo della Orlando Pallamano Haenna Nikita Savcenco mentre migliore portiere il diciassettenne sempre della società ennese Sebastian Avram.

Alla cerimonia di premiazione presente anche l’assessore allo sport del Comune di Enna Dott. Dante Ferrari.

Ma a prescindere dal risultato prettamente sportivo, il vero successo è stato quello organizzativo con oltre 2 mila persone complessivamente che hanno assistito sin dalla mattina ai 4 incontri della giornata e che sono anche andati in diretta sulla pagina Facebook del Comitato regionale Sicilia Figh e con la finale anche su gli schermi di Teletris.

“Quando vedi che tutte le gare disputate hanno visto una importante presenza di pubblico ti fa capire che la politica di promozione della disciplina portata avanti da questo comitato sia quella giusta – ha commentato il presidente del Comitato regionale Sicilia Figh Sandro Pagaria – il pubblico è una componente determinante in un evento sportivo. E noi grazie alla promozione mediatica che portiamo avanti da anni anche per quanto riguarda le gare del campionato di serie B maschile stiamo facendo crescere l’interesse intorno al nostro movimento.

Vorrei ricordare che anche alcune settimane fa ad Alcamo dove si è disputata la Coppa Sicilia per le formazioni di serie B il Palaverga ha visto le tribune gremite per tutte e 4 le gare.

Ma noi adesso siamo già a lavoro per il prossimo appuntamento il 26 febbraio a Siracusa con l’organizzazione della Coppa Sicilia riservato alle formazioni siciliane di serie A2 femminile”.

