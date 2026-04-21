Pallamano BM: i risultati della diciassettesima giornata
La Pallamano Regalbuto mantiene la seconda posizione e il TH Mascalucia aggancia la quarta piazza.
Sono i risultati più importanti della diciassettesima giornata del campionato di serie B “Salute & Benessere” di pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh preieduto da Sandro Pagaria.
Così in attesa che di giochi il prossimo 13 maggio il derby tra Albatro N.G e Aretusa e che potrebbe per certi versi riaprire il campionato, il Regalbuto espugna il campo del New Handball e rimane secondo a sole 2 lunghezze dalla capolista Albatro mentre il TH Mascalucia batte in casa di misura il Marsala e lo agguanta al quarto posto.
Per quanto riguarda gli altri incontri, l’Albatro Y.G. batte tra le mura amiche il Giovinetto Petrosino, il Caffè Klara Avola espugna il campo del Villaurea Palermo e l’Alcamo cede davanti ai propri sostenitori con l’Agriblu Modica.
Questi i risultati della diciassettesima giornata
New Handball Mascalucia – Pallamano Regalbuto 24 – 41
TH Mascalucia – Autosicura Marsala 31 – 30
Albatro Y.G – Puleo Giovinetto Petrosino 39 – 32
Alcamo Pallamano – Agriblu Modica 25 – 33
Villaurea Palermo – Caffè Klara Avola 36 – 37
Albatro N.G. – Aretusa – 13 maggio
La Classifica
Albatro N.G. 30
Pallamano Regalbuto 28
Aretusa Siracusa 26
Autosicura Marsala 22
TH Mascalucia 22
Caffè Klara Avola 18
Albatro Y.G. 18
Villaurea Palermo 12
Giovinetto Petrosino 12
Agriblu Modica 8
New Handball Mascalucia 4
Alcamo Pallamano 0
Classifica Marcatori
Adam Merghali – Autosicura Marsala 202
Tom Lucas Gouseau – Regalbuto 182
Cristian Falsaperla – New Handball Mascalucia 173
Cristian Li Rosi – New Handball Mascalucia 135
Francesco Falco – Caffè Klara Avola 120
Giuseppe Schiera – Villaurea Palermo 104
Daniele D’Alberti – Albatro N.G. 103
Andrea Parisi Assenza – Agriblu Modica 102
Bassem Naoukue – Agriblu Modica 98
Pietro Frisco – Puleo Giovinetto Petrosino 98