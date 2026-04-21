La Pallamano Regalbuto mantiene la seconda posizione e il TH Mascalucia aggancia la quarta piazza.

Sono i risultati più importanti della diciassettesima giornata del campionato di serie B “Salute & Benessere” di pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh preieduto da Sandro Pagaria.

Così in attesa che di giochi il prossimo 13 maggio il derby tra Albatro N.G e Aretusa e che potrebbe per certi versi riaprire il campionato, il Regalbuto espugna il campo del New Handball e rimane secondo a sole 2 lunghezze dalla capolista Albatro mentre il TH Mascalucia batte in casa di misura il Marsala e lo agguanta al quarto posto.

Per quanto riguarda gli altri incontri, l’Albatro Y.G. batte tra le mura amiche il Giovinetto Petrosino, il Caffè Klara Avola espugna il campo del Villaurea Palermo e l’Alcamo cede davanti ai propri sostenitori con l’Agriblu Modica.

Questi i risultati della diciassettesima giornata

New Handball Mascalucia – Pallamano Regalbuto 24 – 41

TH Mascalucia – Autosicura Marsala 31 – 30

Albatro Y.G – Puleo Giovinetto Petrosino 39 – 32

Alcamo Pallamano – Agriblu Modica 25 – 33

Villaurea Palermo – Caffè Klara Avola 36 – 37

Albatro N.G. – Aretusa – 13 maggio

La Classifica

Albatro N.G. 30

Pallamano Regalbuto 28

Aretusa Siracusa 26

Autosicura Marsala 22

TH Mascalucia 22

Caffè Klara Avola 18

Albatro Y.G. 18

Villaurea Palermo 12

Giovinetto Petrosino 12

Agriblu Modica 8

New Handball Mascalucia 4

Alcamo Pallamano 0

Classifica Marcatori

Adam Merghali – Autosicura Marsala 202

Tom Lucas Gouseau – Regalbuto 182

Cristian Falsaperla – New Handball Mascalucia 173

Cristian Li Rosi – New Handball Mascalucia 135

Francesco Falco – Caffè Klara Avola 120

Giuseppe Schiera – Villaurea Palermo 104

Daniele D’Alberti – Albatro N.G. 103

Andrea Parisi Assenza – Agriblu Modica 102

Bassem Naoukue – Agriblu Modica 98

Pietro Frisco – Puleo Giovinetto Petrosino 98

Advertisement

Advertisement

Visite: 106