Macfrut: il Ministro Lollobrigida inaugura con la spremuta di Arancia Rossa di Sicilia IGP. Nella prima giornata anche l’accordo con la Piadina Romagnola IGP

In programma domani un incontro sulla convivenza tra cambiamento climatico e Indicazioni Geografiche. Gerardo Diana (Presidente Consorzio): “In fiera subito grande attenzione alle Indicazioni Geografiche”

È partita con una spremuta particolare la partecipazione del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP alla quarantatreesima edizione di Macfrut (Rimini, fino al 23 aprile). Il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, si è infatti prodigato nella realizzazione di una spremuta di Arancia Rossa di Sicilia IGP insieme al Presidente del Consorzio, Gerardo Diana, e con la presenza dell’assessore all’agricoltura della Regione Siciliana, Luca Sammartino. “Lavoriamo per proteggere la nostra produzione ortofrutticola, in particolare quella a marchio IG, con la normativa approvata il 15 aprile che tutela il sistema agroalimentare dai segni mendaci e da chi sfrutta l’italian sounding per vendere prodotti non autentici” – ha detto il Ministro Lollobrigida – e promuoviamo il nostro sistema a livello internazionale partecipando a grandi eventi come questo, che dimostrano come l’Italia sia il modello più virtuoso al mondo nel garantire sostenibilità ambientale ed economica”.

Il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP sarà presente in fiera per incontrare gli operatori del settore e per confrontarsi sui nuovi scenari di mercato, ma non solo, con uno spazio presso il Pad. D1 Stand 067-107 all’interno dell’ampia area della Regione Sicilia. “La presenza del Ministro Lollobrigida rappresenta un segnale forte di attenzione istituzionale verso le Indicazioni Geografiche e la tutela dell’agroalimentare italiano – spiega il Presidente del Consorzio, Gerardo Diana – essere qui, tra operatori e professionisti del settore, significa valorizzare la qualità e l’autenticità delle nostre produzioni in maniera coesa e rafforzare il dialogo sulle sfide e opportunità di mercato perché Macfrut è una vetrina internazionale che ci permette di promuovere il nostro prodotto e di difendere la sua unicità, in un contesto in cui la sostenibilità e la protezione del made in Italy sono più che mai fondamentali”.

Nella prima giornata si è compiuto anche il matrimonio tra Arancia Rossa di Sicilia IGP e Piadina Romagnola IGP. “Oltre i Soliti Abbinamenti” il titolo di questa iniziativa che nasce dalla collaborazione tra le due IG sotto il segno di Origin Italia, già sperimentata in altre occasioni e che all’interno di Macfrut è stata legittimata da un accordo di collaborazione tra le due IGP, con la presenza anche del Presidente del Consorzio della Piadina Romagnola IGP, Alfio Biagini.

Nella giornata di mercoledì 22 aprile sarà invece il momento per un approfondimento sull’impatto del clima sulle produzioni a Indicazione Geografica. Alle ore 10.00 presso la Sala Ravezzi 1, il convegno dal titolo “Cambiamento climatico e indicazioni Geografiche: quali sfide per il futuro”. Per affrontare il tema vi prenderanno parte, oltre al Presidente del Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, Gerardo Diana, anche Paolo De Castro (Presidente Nomisma), Maria Chiara Zaganelli (Direttore Generale del Crea), Luigi Bianchi (executive manager Macfrut), Massimo Gargano (Direttore Generale di Anbi) ed Ernesto Seppi (Presidente Melinda, coordinatore del Comitato Ortofrutta Origin Italia).

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