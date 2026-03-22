Ottima Performance del gruppo Folk de I Faiddri alla rassegna nazionale di Polla

Complimenti ai gruppi Gruppo Folk Faiddri di Enna e I Tammorra di Trapani che hanno partecipato, portando sul palco passione, energia e amore per la tradizione! 👏✨

Un applauso speciale va a “I Tammorra” che hanno conquistato un meritatissimo terzo posto: un risultato importante, frutto di impegno, dedizione e grande spirito di squadra. 🥉

La Sicilia ancora una volta motivo di orgoglio e ispirazione! 💛ù

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