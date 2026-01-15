Storie correlate

raccolta 3

Raccolta alimentare dei bambini della Confraternita di Maria SS Addolorata

Riccardo Gennaio 15, 2026 0

La realtà non si cancella con i numeri falsi. Dichiarazione di Agostino Sella sulle recenti affermazioni del Governo

Riccardo Gennaio 14, 2026 0

Nasce la Comunità di Pratiche: il percorso verso la Biennale della Prossimità 2026 a Torino

Riccardo Gennaio 13, 2026 0

Ultime notizie

Italia Italy - Romania

Figh: L’Italia debutta agli EHF EURO 2026: azzurri a Kristianstad contro l’Islanda (ore 18:00, Sky Sport Uno e YouTube)

Riccardo Gennaio 15, 2026 0
note di luce 1

Note di Luce, la musica che unisce: il Piccolo Coro di Enna riapre le iscrizioni

Riccardo Gennaio 15, 2026 0

Potatura alberi: divieto di sosta in via Roma alta per il 17 gennaio

Riccardo Gennaio 15, 2026 0

Gibellina Capitale italiana arte contemporanea 2026, Scarpinato: «Opportunità per il rilancio del territorio»

Riccardo Gennaio 15, 2026 0