MORTE SANDRO MUNARI, G. LA RUSSA (ACI): IL ‘DRAGO’ CHE HA RESO GRANDE L’ITALIA DEL RALLY
MORTE SANDRO MUNARI, G. LA RUSSA (ACI): IL ‘DRAGO’ CHE HA RESO GRANDE L’ITALIA DEL RALLY
“Ci lascia un ‘grandissimo’ del motorsport internazionale. Il ‘Drago’ dei rally è stato un simbolo vincente dello sport italiano. Lo ricorderemo sempre con ammirazione e affetto”.
Così il presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Sandro Munari, simbolo vincente dei rally del nostro Paese, esprime le più sentite condoglianze, anche a nome di tutto l’Ente, ai suoi familiari e ai suoi cari.
“Certamente – conclude Geronimo La Russa – non mancheranno le occasioni per celebrare le sue imprese sportive nel modo che merita, figure come Sandro Munari sono l’orgoglio di chi segue con passione il mondo dei motori”.