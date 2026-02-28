The Niro presenta da Zō a Catania l’ultimo album “La nascita”

Martedì 3 marzo Zō Centro Culture Contemporanee di Catania ospita il live del polistrumentista romano Davide Combusti, in arte The Niro, il quale presenta l’ultimo album “La nascita” uscito a novembre, undici nuove canzoni, in parte cantate in italiano, altre in inglese, che scattano una fotografia del periodo complicato del momento, tra conflitti militari e personali, alla ricerca di una nuova speranza

Catania, Zō Centro culture contemporanee, 3 marzo 2026, h 21, € 10

www.zoculture.it

Arriva in Sicilia il tour di presentazione de “La nascita”, il nuovo album di inediti del cantautore e polistrumentista The Niro, uscito lo scorso novembre per l’etichetta Esordisco. Undici nuove canzoni, in parte cantate in italiano, altre in inglese, che scattano una fotografia del momento che l’artista sta attraversando e, contestualmente, del periodo complicato che viviamo un po’ tutti, tra conflitti militari e personali, alla ricerca di una nuova speranza. Martedì 3 marzo, alle ore 21, sarà quello di Zo Centro culture contemporanee il palcoscenico che accoglierà il musicista romano.

Una nuova sfida per Davide Combusti, in arte The Niro, il quale oltre a suonare tutti gli strumenti del disco, per la prima volta si mette alla prova su un suo album come produttore. Il risultato è un disco prezioso, in cui si avverte chiaramente la cura che The Niro ha messo in ogni singola nota. Una voce inconfondibile che viene avvolta da suoni morbidi e raffinati, in equilibrio perfetto, in cui gli strumenti acustici vengono amalgamati dall’uso consapevole dell’elettronica light, mai eccessivo e sempre funzionale al timbro complessivo del brano. Anche l’uso alternato delle lingue italiana e inglese è sempre adeguato al senso e all’emozione che ogni brano vuole comunicare e contribuisce alla varietà dei toni che attraversano il disco, in cui si intrecciano tematiche personali e pubbliche, e in cui spesso il confine tra esse sfuma. «Sono felice di tornare in Sicilia, una terra alla quale sono particolarmente legato – dice The Niro -. Per me è come tornare a casa. Sarà una settimana speciale in cui presenterò il mio album più intimo; più vissuto».

Combusti/The Niro ha all’attivo cinque album di inediti, di cui tre album usciti per la Universal: “The Niro” (2008), “Best Wishes” (2010) e “1969″ (2014) mentre l’album del 2012 “The Ship” è stato pubblicato da Viceversa Records e distribuito da Emi. Proprio “1969” si distingue dalle precedenti opere per essere interamente scritto e cantato in italiano, come la sua title track presentata nella sezione Nuove proposte del 64° Festival di Sanremo. Molti i colleghi illustri che chiamano The Niro ad aprire i loro concerti. Tra i tanti Deep Purple, Amy Winehouse, Tom Hingley, leader degli Inspiral Carpets e Lou Barlow dei Dinosaur jr, Carmen Consoli, Isobel Campbell, Chris Leo, Gabriella Cilmi, One Republic, Afterhours, Caparezza, Malika Ayane. Apprezzato anche all’estero, si esibisce soprattutto tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Nel 2019 The Niro viene chiamato da Gary Lucas per realizzare “The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook”, album acclamato dalla critica contenente i 12 brani nati dalla collaborazione dei due artisti americani, tra cui cinque inediti. L’album, che segna l’ingresso di The Niro nell’etichetta Esordisco, viene presentato in anteprima al The Cutting Room di New York, ed entra nella cinquina delle Targhe Tenco 2020 nella sezione “Miglior album da interprete”.

Negli ultimi tempi, The Niro ha iniziato ad illustrare i suoi pensieri utilizzando il moniker “Illustri Illustrazioni”, facendo uso solamente di pennarelli bianchi e neri su cartoncino nero. L’interpretazione di The Niro è a mano libera, istintiva e imperfetta, ma dalla forte identità. The Niro è tra gli attori de “Il primo giorno della mia vita”, il film di Paolo Genovese, uscito nelle sale nel 2023. Anticipato dalla title track, a maggio dello stesso anno esce per Esordisco l’album “Un mondo perfetto”. A giugno 2024 esce “Estate”, un brano dai colori mediterranei che fotografa il momento esatto in cui ci si allontana da un dolore, forzandosi alla leggerezza e al disincanto. Le versioni in italiano e in inglese di “Borderline” anticipano il nuovo album di inediti, “La nascita”, uscito il 14 novembre per Esordisco.

