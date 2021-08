Morte Lo Giudice, cordoglio di Musumeci e del governo regionale

«La Sicilia saluta oggi per sempre Calogero Lo Giudice, autorevole esponente della Democrazia cristiana, già presidente della Regione, per molti anni deputato regionale e poi parlamentare europeo. Lo Giudice, ricordato da tutti come amministratore rigoroso e uomo generoso e signorile, una volta abbandonata la politica aveva scelto di continuare il suo impegno come docente universitario. Ai familiari desidero porgere le condoglianze mie e del governo regionale». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Visite: 86