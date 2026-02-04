Mezzojuso, il consigliere comunale Gioacchino Verciglio aderisce a Grande Sicilia, Micciché: “Siamo in crescita”

Mezzojuso – Continua la crescita territoriale di Grande Sicilia: il consigliere comunale Gioacchino Verciglio, infatti, entra ufficialmente nel movimento, all’interno del gruppo che fa riferimento all’ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, on. Gianfranco Miccichè.

A darne notizia è lo stesso Miccichè: «Siamo lieti di accogliere l’amico Verciglio tra le nostre fila. Sono certo che darà un apporto importante alla nostra causa, mettendo a disposizione la sua esperienza amministrativa e la sua conoscenza del territorio. Questa ulteriore adesione testimonia il crescente radicamento di Grande Sicilia nei Comuni e il lavoro straordinario che stanno portando avanti i nostri dirigenti».

Con l’ingresso di Verciglio, Grande Sicilia consolida la propria presenza nel comprensorio, rafforzando una rete volta a promuovere un progetto politico autonomista, vicino ai cittadini e attento alle esigenze delle comunità locali.

