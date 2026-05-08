Mediedil, Tamajo: «Momento di confronto importante per settore strategico della crescita in Sicilia»

«Mediedil rappresenta un momento importante di confronto e crescita per un settore strategico dell’economia. Edilizia, oggi, significa rigenerazione urbana, efficientamento energetico, innovazione e occupazione. La presenza di tante aziende e operatori dimostra che in Sicilia esiste un tessuto imprenditoriale dinamico e pronto a investire sul futuro. La fiera si conferma uno degli appuntamenti di riferimento per il comparto edilizio nel Mezzogiorno e una vetrina per le nuove tecnologie, i materiali innovativi e le soluzioni sostenibili». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, inaugurando, alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, la nuova edizione del salone dedicato all’edilizia, alla casa e all’innovazione. La manifestazione, in programma da oggi fino a domenica, ospita oltre cento espositori provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni italiane.

«Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare il dialogo con le aziende, semplificando le procedure e creando condizioni favorevoli agli investimenti. Le istituzioni devono essere alleate dello sviluppo e della crescita economica del territorio», ha concluso Tamajo che, nel corso dell’inaugurazione, ha incontrato imprenditori, professionisti e operatori del settore, confrontandosi sulle prospettive di crescita dell’edilizia e sulle sfide legate all’innovazione e alla sostenibilità.

Advertisement

Advertisement

Visite: 41