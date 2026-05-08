“EDUCARE ALLA LEGALITÀ ATTRAVERSO I VALORI DELLO SPORT”

EVENTO DEL ROTARY ALLA SCUOLA LAMBRUSCHINI E AL CUS PALERMO

MINI E MAXI BASKET PER PROMUOVERE LA PACE E L’INTEGRAZIONE

PALERMO – 9 maggio 2026 – Il Mini e il Maxi basket per promuovere la pace, l’integrazione, i rapporti umani e la gentilezza, senza differenze sociali, economiche, di lingue, di etnie e di religioni, per combattere le diseguaglianze e le discriminazioni, nel rispetto dell’articolo 3 della Costituzione. L’iniziativa prende il nome di “Educare alla legalità attraverso i valori dello sport”, organizzata per il terzo anno consecutivo dal Rotary Club Palermo, capofila del progetto assieme ad altri 11 club dell’area Panormus, con il supporto di Inner Wheel Palermo CARF, Inner Wheel Palermo Centro, Rotaract Palermo, Interact Palermo e Panathlon International e la collaborazione della società Flower Basket di Danila Serra. A coordinare l’evento l’infaticabile e vulcanica Rosastella Amoroso, segretaria del Rotary Club Palermo e anima dell’intera manifestazione.

L’appuntamento, che intende sensibilizzare e coinvolgere i giovani all’insegna del rispetto delle regole, della socializzazione e dell’amicizia, è stato realizzato grazie al fondamentale sostegno del Distretto 2110 Sicilia-Malta del governatore Sergio Malizia, che, con il contributo del distretto, ha permesso di mettere in sicurezza il campo della scuola elementare Raffaele Lambruschini (via Don Minzoni 1) e ottenere l’omologazione da parte della Federbasket: ciò permetterà di aprirsi al territorio, offrire l’opportunità alle nuove generazioni di fruire di un impianto a norma e alla società Flower Basket di disputare le partite di campionato.

L’evento è in programma a Palermo domani, sabato 9 maggio, suddiviso in due parti. Dalle 9.30 in poi, nel campo esterno della scuola Lambruschini – dove per l’occasione è stato rinnovato il murales dello sport – è in programma la Sfilata della Pace, cui prenderanno parte i rappresentanti dei club del Rotary, Area Panormus, i piccoli atleti del minibasket, quelli del settore paralimpico e le atlete della Nazionale over 55 femminile. A seguire si svolgerà un torneo di minibasket curato dalla società Flower Basket e al quale hanno aderito sei formazioni: Flower, Panormus, Balarm, Stella, Raptors e Assobasket. La mattinata si concluderà con la premiazione, la lettura della carta del fair-play e il “terzo tempo”, preso in prestito dal rugby, che prevede una ricca merenda per favorire l’amicizia tra i giovani atleti.

L’appuntamento proseguirà nel pomeriggio alle 17 al Palazzetto del Cus Palermo (Via Altofonte 80) dove farà da apripista un’esibizione di basket in carrozzina che vedrà protagonista la squadra denominata “I Ragazzi di Panormus” di Filippo Lo Bue. Alle 18, a conclusione della giornata, è in programma l’amichevole tra l’Asd IUS Palermo Basket, squadra formata da magistrati e avvocati, e il The Team Basket, formazione che raccoglie alcune protagoniste della Serie A e della Nazionale degli anni Ottanta e Novanta. La rappresentativa azzurra, guidata dalla coach Gabriella Di Piazza e dalla “diesse” Marialuisa Premier, sarà formata da Susanna Galli, Cinzia Genualdo, Laura Giannetti, Alessandra Graldi, Angela Arcangeli, Albina Shabani, Morena Trerè, Gabriella Serafica, Annamaria Ferrero, Angela Parretta, Carla Napoletano, Claudia Colafranceschi, Emanuela Rossetti e Maria Teresa Baldini. Molte di loro hanno militato nelle “corazzate” che si chiamavano Geas Milano, Comense, Schio, Faenza, Priolo, Treviso, Viterbo, vincendo scudetti e facendo la storia del basket femminile italiano. “Abbiamo aderito con grande piacere all’iniziativa – dice Gabriella Di Piazza, tecnico del The Team Basket – perché i valori e la sensibilità del Rotary sono anche i nostri. Siamo lieti e orgogliosi di essere coinvolti e di condividere il progetto con spirito di servizio e di amicizia. Inclusione, legalità e sportività sono principi fondamentali e speriamo di tramandare il nostro esempio ai giovani cestisti, augurandoci che siano loro gli ambasciatori di pace del futuro”.

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