Marco Grillo e Giorgia Meli, al Monk Jazz Club il Brasile incontra il jazz con intensità e eleganza

Con i tre live del quartetto palermitano guidato dal chitarrista Marco Grillo e dalla cantante Giorgia Meli, i quali saranno affiancati da Aki Spadaro al pianoforte e da Manfredi Crocivera alla batteria, il 7 (data sold out) e l’8 novembre prosegue la stagione 2025 del Monk Jazz Club di Palazzo Scammacca del Murgo a Catania

Catania, Monk Jazz Club, 7 novembre 2025, h 21.30 (sold out), sabato 8 novembre 2025, h 19 e 21.30, € 27

La stagione autunnale-invernale 2025 del Monk Jazz Club di Catania prosegue con il passo del grande successo dei primi appuntamenti. Venerdì 7 e sabato 8 ottobre – con la consueta formula dei tre concerti, il venerdì alle 21.30 (data già sold out) ed il sabato alle 19 e alle 21.30 -, il jazz club etneo, creato dai soci dell’associazione culturale Algos ed ospitato all’interno di Palazzo Scammacca del Murgo in piazza Scammacca 1 a Catania, darà spazio ad un quartetto palermitano guidato dal chitarrista Marco Grillo e dalla cantante Giorgia Meli i quali saranno affiancati da Aki Spadaro al pianoforte e da Manfredi Crocivera alla batteria. Dino Rubino, direttore artistico del Monk: «Un progetto dal vivo palermitano che farà un omaggio alla Bossa Nova. Grillo, Meli, Spadaro e Crocivera sono tra i musicisti più talentuosi che abbiamo oggi in Sicilia e come facciamo sempre noi del Monk ci piace dare spazio ai progetti siciliani che meritano di averlo». Il quartetto propone un percorso musicale che intreccia l’eredità della musica brasiliana con un linguaggio sonoro moderno e personale, fino a brani originali che riflettono influenze jazz, pop e contemporanee. La formazione dà vita a un suono fresco e attuale: groove incisivi, armonie raffinate, spazi di improvvisazione e una voce che guida il racconto musicale con intensità ed eleganza.

La cantante Giorgia Meli si distingue per la sua voce unica e il suo talento eclettico. Forte di un curriculum artistico di assoluto rispetto, con collaborazioni con artisti internazionali e importanti premi e riconoscimenti nel suo palmares, ama spaziare tra il jazz e l’elettronica. Ha iniziato a studiare canto jazz nel 1997 alla scuola “Musica Insieme” di Palermo e ha partecipato a diversi seminari tenuti da musicisti di fama internazionale come i cantanti Bobby McFerrin, Norma Winston, Mark Murphy, Sheila Jordan, Miriam Palma, Barbara Casini e il sassofonista Pietro Tonolo. A cavallo del nuovo millennio ha fatto parte dell’Open Jazz Orchestra diretta da Mimmo Cafiero. Collabora con l’orchestra da camera Kandisky diretta da Aldo Lombardo ed insegna canto nella scuola di musica Kandinskij dal 2001. Nel 2002 entra a far parte del gruppo dei “Duke Ellington singers” diretto da Enzo Randisi. Nel 2003 lavora, con i produttori Roberto Terranova e Luca Lento, al progetto di musica elettronica “Ladybird”. Nel 2004 mette insieme lo Swanee String Quartet, progetto per voce e quartetto d’archi composto da sole donne, dedicato alla musica di George Gershwin con arrangiamenti originali di Mario Modestini.

Il 31enne Marco Grillo si innamora della chitarra all’età di sei anni e comincia subito lo studio dello strumento, appassionandosi al blues. A dieci anni studia chitarra classica, a sedici si avvicina al jazz. Studia al Conservatorio di musica Vincenzo Bellini di Palermo e segue i seminari del pianista Be-bop americano Barry Harris. Tra i vincitori del Vittoria Rotary Jazz Award 2015, insegna chitarra al Brass Group di Palermo e alla Virgin Jazz School. Ha collaborato e collabora con: Gianni Cazzola, Paolo Birro, Stjepko Gut, Mauro Schiavone, Dario Deidda, Giovanni Amato, Gaetano Riccobono, Luca Pisani, Michael Valeanu.

Biglietto: € 27, acquistabile on line su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/marco-grillo-giorgia-meli-4et Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 3755249597.

Visite: 92