M5S: “Nessuna apertura da Caltagirone a Cateno De Luca. Per allearsi occorre una comunione di valori e la condivisione di un percorso”

Palermo, 18/01/2026. “Per aprire le porte a un’alleanza ci vogliono idee chiare, valori comuni, scopi e percorsi condivisi. Altrimenti è solo una sommatoria di voti, quello che fa solitamente il centrodestra, nulla di più.

Questo può essere utile per vincere, ma non per cambiare la Sicilia, non per fare la storia”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca per smentire la notizia di una apertura del M5S a Cateno De Luca arrivata da Caltagirone, come scritto o lasciato intendere da alcune testate.

“Ieri – dice Antonio De Luca – il mio collega Luigi Sunseri ha partecipato ad un evento politico organizzato da Cateno De Luca a Caltagirone. Questo è bastato perché alcune testate scrivessero in modo più o meno diretto, anche in seguito a un comunicato stampa diffuso dal centro studi fondato da Cateno De Luca, di un’apertura del M5S al Movimento del sindaco di Taormina. Il collega Luigi ha partecipato all’evento a titolo personale per portare un contributo politico, come faranno altri esponenti del mio partito oggi e come in passato hanno fatto tanti di noi in altre manifestazioni organizzate da altri partiti, certo non per gettare le basi di un’alleanza mai discussa al nostro interno. Confrontarsi non significa allearsi. Sunseri ha detto chiaramente che per governare la Sicilia e dare una speranza alle future generazioni, occorre sapere come risolvere i problemi, avere le idee chiare e poi ha fatto gli auguri a Cateno per il suo progetto politico. Punto. A possibili alleanze o aperture nemmeno un accenno”.

