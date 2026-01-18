Di Paola ( M5S): “Cateno, spero che l’esperienza negativa vicino a Schifani ti sia servita. Ricorda: l’uomo solo al comando non funziona”

Caltagirone (CT) 18 gennaio 2026-“Cateno, l’anno scorso te lo avevo detto chiaramente: la Sicilia non avresti potuto cambiarla con Schifani. Ci sei dovuto andare a lezione per un anno per capirlo, ma alla fine hai imparato la lezione, visto che hai votato la mozione di sfiducia contro di lui. I disastri della Sicilia dimostrano che l’uomo solo al comando senza una squadra unita al fianco, non funziona, e tu che hai perso 5 deputati su 8 dovresti saperlo bene. Un consiglio? Spogliati dei personalismi. Non portano mai troppo lontano.

Questa Sicilia va cambiata radicalmente. Va costruito un programma, con un perimetro definito. obiettivi chiari, seri e condivisi. Solo dopo si individuerà la persona chiamata a guidare il gruppo, che dovrà essere capace non solo di rappresentarlo, ma soprattutto di tenerlo unito. Per questo è fondamentale costruire una squadra leale, che non pensi solo alle elezioni, ma a governare davvero la Sicilia. Sono due cose molto diverse. I nostri figli non ci perdonerebbero mai se lasciassimo la Sicilia al centro-destra ancora per cinque interminabili anni”.

Lo ha detto il coordinatore regionale del M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola, all’evento promosso da Cateno De Luca a Caltagirone nel Catanese.

Advertisement

Advertisement

Visite: 84