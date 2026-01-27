L’IIS Lincon di Enna promuove “Eventi in biblioteca”

La Biblioteca della nostra scuola promuove un percorso di incontri culturali pensati per valorizzare la lettura, il dialogo e la partecipazione attiva degli studenti, attraverso il confronto con autori, studiosi ed esperti del mondo della cultura.

Nell’ambito di queste iniziative, domani, martedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, si terrà nel nostro auditorium l’incontro “Gli Ebrei ad Enna e in Sicilia”, rivolto alle classi seconde e terze.

Un momento di riflessione e approfondimento storico per coltivare la memoria, comprendere il passato e costruire una cittadinanza più consapevole.

