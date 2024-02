Le 5 DMO SICILIANE PROTAGONISTE ALLA BIT DI MILAMO

Le DMO SICILIANE PROTAGONISTE ALLA BIT DI MILAMO

La Borsa Internazionale del Turismo 2024 si chiude così come si era aperta: con un talk

delle cinque DMO siciliane – Islands of Sicily, Madonie-Targa Florio, Sicilia Centrale,

Valle dei Templi e West of Sicily – che in questa occasione decidono di fare il punto sul

ruolo delle DMO nella politica di promozione turistica regionale e nazionale.

Se nel giorno inaugurale, e nel proseguo della manifestazione, le attività erano state

indirizzate alla narrazione e alla promozione dei territori, nel giorno di chiusura le DMO

Siciliane – raccogliendo anche gli indirizzi dell’Assessore Regionale al Turismo Elvira

Amata – hanno quindi dato vita a un talk tecnico, cui hanno preso parte anche le due

figure dirigenziali apicali del comparto regionale turismo, Maria Concetta Antinoro,

Dirigente Generale del Dipartimento e la Lucia Di Fatta, Capo di Gabinetto

dell’Assessorato.

Archiviata la BIT, le DMO Siciliane, che recentemente si sono dotate di un loro Tavolo

di Coordinamento Permanente (TCP), passano quindi allo step successivo, guardando

alla progettazione futura, in sinergia con l’Assessorato. Entro 30 giorni, presenteranno

quindi al vaglio dell’Assessora Amata le proprie proposte in risposta alle esigenze dei

territori.

Cala, quindi, il sipario sull’edizione 2024 della BIT, la Borsa Internazionale del

Turismo. La più importante vetrina nazionale di settore ha registrato un incremento

percentuale a doppia cifra rispetto al numero di visitatori dell’edizione precedente, si

stima un +13%.

La Sicilia si è presentata all’evento fieristico con le principali forze dell’Assessorato

Regionale al Turismo schierate sul campo. In uno stand di oltre mille metri quadri, la

prima fila è stata destinata alle cinque DMO Siciliane e il resto dello spazio ad altre

importanti realtà territoriali e agli operatori turistici dotati di agenda appuntamenti.

Sotto la qualificata supervisione dell’Assessore Elvira Amata e del suo staff, alle DMO

è stata affidata l’apertura degli incontri in programma, l’accoglienza del Presidente

della Regione, per il quale le DMO hanno avuto l’onore di allestire una riservata

degustazione dei prodotti tipici provenienti dalle loro destinazioni turistiche e, infine,

la chiusura degli eventi.

