L’autrice di testi musicali per bambini l’ennese Ilenia Navarra partecipa all’evento nazionale “Note in Radio”

NOTE IN RADIO 2025 – CATEGORIA BAMBINI 🌟

Siamo felici di poter comunicare i titoli delle canzoni inedite e i nomi degli interpreti della Categoria Bambini che coloreranno la Finale del Festival Note In Radio 2025

🎶 IL GALLO JOHNNY – Testo di Nadia Borgognoni / Musica di Vito Costantino

interpretata da Federico Mollica , Adele Lomonaco e Giorgia Scinardo (Sicilia)

🎶 STELLA DI CIELO – Testo di Irene Menna / Musica di Giuseppe De Rosa

interpretata da Emma Dakoli (Lombardia)

🎶 CORRERE E SOGNARE – Testo e Musica di Roberto Pigro

interpretata da Elisa Caracciolo (Calabria)

🎶 UN BESTIALE GUAZZABUGLIO – Testo di Mario Gardini / Musica di Antonio Buldini

interpretata da Nicoletta Merlonghi (Marche) e Francesco Berretti (Liguria)

🎶 IL DINOSAURO COME FA…CEVA – Testo di Valeria Bolani / Musica di Alessandro Visintainer

interpretata da Vittoria Muscatello (Veneto)

🎶 PICCOLE MANI – Testo di Ilenia Navarra / Musica di Luigi Vicari

interpretata da Andrea Montecolle (Lombardia) e Sofia Viggiano (Marche)

🎶 GIORNO E NOTTE – Testo e Musica di Leonardo Frattini

interpretata da Aurora Giancaterino e Alice Catalucci (Marche)

🎶 PERCHE’ MALE NON FA – Testo e Musica di Alessandro Cavazza

interpretata da Aurora Puglisi (Sicilia)

