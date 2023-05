L’Assemblea Regionale tutta approvi il progetto di legge sul dimensionamento scolastico in Sicilia!

Dopo essere stato audito all’Assemblea Regionale Siciliana in rappresentanza degli studenti ennesi e siciliani, la parlamentare regionale del Partito democratico Valentina Chinnici interviene con un disegno di Legge-voto firmato da tutti i parlamentari del gruppo all’Ars sull’accorpamento delle scuole e il possibile rischio di chiusura di ben 100 istituti.

Punto focale dell’intervento della rappresentanza ennese è stato proprio l’accorpamento previsto dalla nuova legge di bilancio, che mira a ridurre il personale dirigenziale e quello amministrativo collegato.

Il rischio è quello di ricadere pesantemente sul numero dei plessi scolastici, di incidere sui dati di dispersione scolastica e sulla qualità della gestione scolastica.

Abbiamo chiesto la salvaguardia dei territori interni, dei piccoli Comuni, delle aree cittadine ad alto tasso dispersione e dei comuni montani.

Con questo progetto legge, nelle zone interne, nei comuni montani, in quelli periferici ed ultra periferici e nelle isole il numero potrebbe essere ulteriormente abbassato a 200-300 studenti minimi per l’autonomia scolastica.

L’assemblea tutta abbracci l’iniziativa dell’Onorevole Chinnici, del suo gruppo e della rappresentanza studentesca unita in questa battaglia!

Ringraziamo in anticipo tutte le realtà sociali e politiche che sosterranno gli studenti ennesi e siciliani.

