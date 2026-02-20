Con delibera del Direttore Generale n. 181 del 13 febbraio 2026, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha ufficialmente bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 36 posti di dirigente medico in varie discipline. Un atto atteso, che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento strutturale dell’assistenza sanitaria sul territorio ennese, avviato con determinazione dalla direzione strategica guidata dal Direttore Generale Mario Zappia, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Maria Sigona e dal Direttore Sanitario Ennio Ciotta.

I posti messi a concorso coprono sei aree disciplinari di primaria importanza per l’offerta sanitaria dell’ASP: 7 posti per Chirurgia Generale, 10 per Ginecologia e Ostetricia, 5 per Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 12 per Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, 1 per Medicina dello Sport e 1 per Oculistica. Il perimetro del bando riflette le reali priorità assistenziali della provincia.

La direzione strategica dell’ASP di Enna non ha mai smesso di percorrere tutte le strade disponibili per garantire la presenza di personale medico qualificato sul territorio: incarichi a tempo determinato, convenzioni, incarichi provvisori a medici in quiescenza. Tutti strumenti utili e necessari nell’immediato, ma che non possono sostituire ciò che solo il concorso pubblico garantisce: un rapporto di lavoro stabile e duraturo, capace di generare appartenenza, motivazione e vera crescita professionale all’interno dell’azienda. Un medico assunto a tempo indeterminato non è soltanto una risorsa operativa: è un professionista che investe nel territorio, costruisce competenze radicate e coltiva relazioni umane.

«Fare nuove assunzioni in questo momento storico non è scontato — dichiara il Direttore Amministrativo Maria Sigona – Le difficoltà sono note a tutti: la scarsità di specialisti in alcune discipline, la concorrenza dei grandi centri urbani, i vincoli normativi e finanziari. Eppure è proprio nelle difficoltà che si misura la serietà di una strategia. Investire su assunzioni strutturali significa credere nel futuro di questa azienda e del territorio che serve».

Enna non ha la fama di destinazione ambita. La provincia più interna della Sicilia, con un territorio complesso, presenta una minore attrattività rispetto ai grandi centri metropolitani e ha storicamente faticato a trattenere e attrarre personale medico. È un dato di realtà che la direzione strategica non ignora, ma che intende capovolgere attraverso un’azione sistematica di riorganizzazione aziendale. Negli ultimi anni l’ASP ha avviato un processo di profonda trasformazione interna: è stato definito un sistema degli incarichi dirigenziali che supera i vecchi criteri basati sulla sola anzianità, introducendo indicatori oggettivi legati alla complessità e al merito delle attività svolte — una svolta culturale prima ancora che organizzativa.

Particolare rilievo merita la partnership strategica con l’Università Kore. Sul versante dei servizi al cittadino si sono moltiplicati interventi concreti: nuovi sportelli CUP in territori periferici per ridurre gli spostamenti degli utenti, ammodernamento degli uffici distrettuali, apertura di Case della Comunità e Ospedali di Comunità, potenziamento della continuità assistenziale su tutto il territorio e attuazione di una politica che valorizzi i quattro ospedali per branche specialistiche. Un’azienda che investe su se stessa, che migliora le condizioni di lavoro dei propri professionisti e la qualità dei servizi erogati, diventa naturalmente più attrattiva per chi deve scegliere dove costruire la propria carriera.

IIl Direttore Generale Mario Zappia guarda al traguardo con la concretezza di chi sa che i risultati si costruiscono giorno per giorno, con il lavoro di tante persone. «Voglio innanzitutto ringraziare gli uffici, e in particolare la UOC Risorse Umane, per la dedizione e la professionalità con cui affrontano quotidianamente un lavoro complesso e spesso silenzioso. La nostra visione è chiara — aggiunge — vogliamo una sanità ennese più forte, più presente, più capace di rispondere ai bisogni di ogni cittadino, in ogni angolo della provincia. Nuovi medici significano nuove competenze, nuove energie, minori tempi di attesa e nuove possibilità di cura».

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica sul sito https://aspenna.selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. Il bando integrale, con tutti i dettagli, è consultabile sul sito aziendale www.asp.enna.it. Per informazioni è possibile rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane, in Viale Diaz n. 7/9, Enna.

