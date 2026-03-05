L’ARTE DELLA TRUFFA All’Abc di Catania la travolgente comicità di BIAGIO IZZO
L’ARTE DELLA TRUFFA
All’Abc di Catania la travolgente comicità di BIAGIO IZZO
La comicità travolgente e inconfondibile di BIAGIO IZZO
approda in Sicilia con L’ARTE DELLA TRUFFA
di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli
e Augusto Fornari che firma anche la regia.
Prodotta da AG Spettacoli, si alza il sipario su una commedia
piena di equivoci, colpi di scena e situazioni esilaranti,
in un crescendo di puro divertimento.
Dal 13 al 29 marzo 2026,
la messinscena verrà ospitata dal Teatro Abc di Catania,
nell’ambito della nella nuova stagione Turi Ferro.
Biglietti disponibili al link https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=623768.
Tra momenti paradossali, comici ed emozionanti
si assisterà alla consumazione di una truffa… “a fin di bene”.
Sul palco, con BIAGIO IZZO,
un formidabile cast di attori formato da
Carla Ferrara, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale.
Alla vigilia della risposta di un importante appalto per il restauro del Duomo di Napoli,
Gianmario, imprenditore edile da tre generazioni, gentiluomo del Papa,
è costretto a ricevere in casa il fratello di sua moglie, Francesco,
un truffatore esperto, che ha scelto l’appartamento del cognato come dimora per gli arresti domiciliari.
La notizia lo sconvolge, preoccupato com’è per la reputazione sua e dell’azienda che dirige.
Ma il mondo gli crolla addosso quando ben altri guai gli cadono fra capo e collo,
e sarà proprio la presenza provvidenziale di Francesco ad aiutarlo a uscire indenne da un raggiro colossale.
«Adoro sia la commedia che la farsa,» spiega Augusto Fornari nelle note di regia
«ma ciò che più mi dà gusto è trovare un equilibrio fra i due generi
e far sì che convivano senza che l’uno “inquini” l’altro.
Con Biagio Izzo è stato molto semplice trovare quest’armonia,
perché è attore, non solo di istinto comico ma anche di grande intelligenza scenica
e la sua compagnia, composta da attori straordinari,
mi ha permesso di lavorare al meglio per creare i climi e le atmosfere
che rendono la commedia un credibile spaccato di vita.
Risate e divertimento assicurato».
“L’arte della truffa”, commedia inserita nella stagione teatrale Turi Ferro,
verrà rappresentata dal 13 al 29 marzo 2026 all’Abc di Catania,
con una imperdibile tre giorni – 17 al 19 marzo – al Golden di Palermo.
Si segnala, inoltre, che Biagio Izzo,
insieme a tutto il cast,
avrà il piacere di incontrare il pubblico presso l’Abc di Catania.
I posti sono limitati e, per prenotarsi,
ci sarà un forum sui social della pagina del Teatro.
Teatro Abc
Via Pietro Mascagni, 94 – 95129 Catania (CT)
Info: 095 538188 / 333 7781632
Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 – giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20
Link per acquisto spettacoli: https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=623768
Teatro Golden
Via Terrasanta, 60 – 90141 Palermo (PA)
Info: 091 6264702
Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 19
Link per acquisto spettacoli Golden: https://www.vivaticket.com/it/ticket/biagio-izzo-l-arte-della-truffa/283663