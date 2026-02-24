LA SICILIA FIORISCE CON TULIPARK DAY

A Sicilia Outlet Village sboccerà un giardino immersivo di 100 mila tulipani veri

Colori, suggestioni di primavera e stupore. Per la prima volta a Sicilia Outlet Village lo spin-off del Tulipark Day immergerà il pubblico – dal 27 febbraio all’1 marzo – tra i fiori più amati che rubano lo sguardo con decine di varietà, dalle più comuni alle più rare.

Così tra i 170 negozi di brand nazionali e internazionali sboccerà un giardino di circa 100 mila tulipani veri, le vie dello shopping avranno il profumo dei fiori e saranno animati da un’accoglienza in abiti olandesi.

In effetti il dialogo tra la moda e i fiori è sempre stato un vortice creativo che unisce natura e passerelle. L’accesso allo straordinario e variopinto allestimento sarà completamente gratuito, promettendo al pubblico un’esperienza senza precedenti. Ogni visitatore riceverà un tulipano in omaggio e coloro che vorranno continuare a sognare lungo i campi fioriti nelle varie città siciliane potranno approfittare dell’occasione per acquistare i biglietti dei Tulipark Day in programma con uno sconto del 20%.

Quelli tra i tulipani saranno giorni da non perdere, inoltre dal 24 febbraio all’1 marzo per gli appassionati dello shopping a Sicilia Outlet Village sarà possibile cogliere le occasioni sulle collezioni autunno inverno con i Last Call Saldi, anche i negozi più iconici avranno capi con sconti fino al 20% sui prezzi outlet.

Advertisement

Advertisement

Visite: 92