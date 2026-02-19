LA SICILIA E LA CINA UNITE PER CELEBRARE IL CAPODANNO DEL CAVALLO DI FUOCO

Sicilia Outlet Village profuma d’Oriente: Chinese New Year 2026 in programma domenica 22 febbraio nel mondo dello shopping e della moda

Cresce l’attesa per i festeggiamenti del Chinese New Year 2026 che culmineranno domenica 22 febbraio a Sicilia Outlet Village. L’evento celebrerà l’anno del Cavallo di fuoco e coinvolgerà l’Istituto Confucio dell’Università Kore di Enna.

La “Chinese Lounge” e i boulevard in festa accoglieranno il pubblico, numerosi artisti e esperti per un fitto programma di workshop e eventi a tema tra i 170 negozi di brand nazionali e internazionali.

Dal corso “la lingua del drago” al laboratorio di maschere cinesi per i più piccoli; dalle parate della Danza del Drago con abiti tradizionali allo show cooking di Tangyuan cinesi all’interno del bistrot “Uovo di seppia”; ma ci saranno anche workshop di carte intagliate, sui nodi cinesi e di calligrafia, esibizioni di arti marziali, degustazioni di tè cinese; curiosando nell’astrologia cinese sarà possibile scoprire il proprio segno zodiacale e ammirare la mostra dello zodiaco; il capodanno cinese è diventata un’occasione unica per condividere costumi e curiosità della cultura orientale, una spettacolare opportunità per rimanere affascinati da valori e tradizioni millenarie.

Sicilia Outlet Village | Tra i progetti di successo gestiti dalla società di Arcus Real Estate della “galassia” Percassi c’è Sicilia Outlet Village (2010) che, a seguito dell’ampliamento della nuova terza fase, è attualmente l’Outlet Village più grande del centro Sud Italia con un totale di 170 boutique dei marchi più prestigiosi. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica. Situato nel cuore della Sicilia, lungo l’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, è facilmente raggiungibile da tutte le principali città siciliane e destinazioni turistiche dell’isola.

Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.

