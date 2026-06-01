Elezioni Amministrative: il segretario provinciale dei Giovani Democratici Carmelo Barbera “La vera energia di cambiamento ha il volto dei giovani”
Le elezioni amministrative che si sono appena concluse segnano
uno spartiacque importante per la nostra provincia, e ci
consegnano un dato politico inequivocabile: la vera energia del
cambiamento ha il volto delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.
A nome di tutta la federazione provinciale dei Giovani
Democratici di Enna, voglio rivolgere i più sentiti auguri di buon
lavoro al Senatore Mirello Crisafulli, nuovo Sindaco di Enna, e a
Calogero Di Gloria, neoeletto Sindaco di Pietraperzia. Siamo certi
che sapranno guidare le loro comunità con competenza, visione e
attenzione alle nuove generazioni.
Allo stesso modo, voglio ringraziare i candidati Filippo Grassia ad
Agira, Angelo Bruno a Valguarnera e Francesco Spedale a
Nicosia: il loro lavoro ha piantato semi che germoglieranno.
Ma in queste ore, il mio ringraziamento e il mio orgoglio più
grande vanno a ogni singola ragazza e ogni singolo ragazzo dei
Giovani Democratici che si è speso in questa tornata elettorale, sia
candidandosi, sia militando strada per strada.
Il contributo dei GD a questi risultati non è stato né marginale, né
formale: è stato sostanziale. Non abbiamo “riempito le liste” per
una questione anagrafica: abbiamo portato voti veri, idee vere,
progetti veri. Abbiamo dimostrato che i giovani non sono solo i
destinatari delle politiche future, ma sono capaci di essere classe
dirigente nel presente. Quando ci assumiamo responsabilità, non
arretriamo di un millimetro e portiamo un valore aggiunto che fa
la differenza nei numeri e nella sostanza politica.
Da qui, dalle nostre sezioni e dai banchi dei nostri Consigli
Comunali, continua la nostra Resistenza per un territorio che non
vuole rassegnarsi a veder partire i suoi figli.
Avanti!
Carmelo Barbera
Segretario Provinciale Giovani Democratici Enna