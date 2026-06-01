Le elezioni amministrative che si sono appena concluse segnano

uno spartiacque importante per la nostra provincia, e ci

consegnano un dato politico inequivocabile: la vera energia del

cambiamento ha il volto delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.

A nome di tutta la federazione provinciale dei Giovani

Democratici di Enna, voglio rivolgere i più sentiti auguri di buon

lavoro al Senatore Mirello Crisafulli, nuovo Sindaco di Enna, e a

Calogero Di Gloria, neoeletto Sindaco di Pietraperzia. Siamo certi

che sapranno guidare le loro comunità con competenza, visione e

attenzione alle nuove generazioni.

Allo stesso modo, voglio ringraziare i candidati Filippo Grassia ad

Agira, Angelo Bruno a Valguarnera e Francesco Spedale a

Nicosia: il loro lavoro ha piantato semi che germoglieranno.

Ma in queste ore, il mio ringraziamento e il mio orgoglio più

grande vanno a ogni singola ragazza e ogni singolo ragazzo dei

Giovani Democratici che si è speso in questa tornata elettorale, sia

candidandosi, sia militando strada per strada.

Il contributo dei GD a questi risultati non è stato né marginale, né

formale: è stato sostanziale. Non abbiamo “riempito le liste” per

una questione anagrafica: abbiamo portato voti veri, idee vere,

progetti veri. Abbiamo dimostrato che i giovani non sono solo i

destinatari delle politiche future, ma sono capaci di essere classe

dirigente nel presente. Quando ci assumiamo responsabilità, non

arretriamo di un millimetro e portiamo un valore aggiunto che fa

la differenza nei numeri e nella sostanza politica.

Da qui, dalle nostre sezioni e dai banchi dei nostri Consigli

Comunali, continua la nostra Resistenza per un territorio che non

vuole rassegnarsi a veder partire i suoi figli.

Avanti!

Carmelo Barbera

Segretario Provinciale Giovani Democratici Enna

Advertisement

Advertisement

Visite: 143