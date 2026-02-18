La Sicilia che racconta: un progetto ambizioso che vede la nostra scuola impegnata in qualità di capofila, in rete con altre nove scuole e diverse realtà associative locali attive in ambito culturale.

Dopo la lettura delle opere della scrittrice Simona Lo Iacono, è giunto per i nostri alunni coinvolti nel progetto il momento di incontrare l’autrice. Il primo appuntamento si terrà presso la scuola Garibaldi e vedrà la partecipazione congiunta delle scolaresche del liceo artistico e dell’istituto comprensivo Santa Chiara di Enna. Nella stessa giornata, accompagneremo la nostra gradita ospite a Barrafranca, per incontrare gli alunni dei due istituti barresi.

Il 6 marzo sarà la volta degli istituti scolastici di Piazza Armerina e Valguarnera facenti parte della rete.

