La Sicilia che cammina unita: grande successo per la 3ª Giornata dei Cammini e Sentieri

Si è svolta domenica 12 aprile la 3ª Giornata dei Cammini e Sentieri di Sicilia, un evento diffuso che ha coinvolto l’intero territorio regionale, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi dedicati al turismo lento e sostenibile.

Da un capo all’isola, centinaia di escursioni, cammini ed esperienze all’aria aperta hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, tra appassionati, famiglie e viaggiatori, uniti dalla voglia di riscoprire la Sicilia più autentica. Un successo che va ben oltre i numeri e che racconta una trasformazione in atto.

Al centro dell’iniziativa, la rete Cammini e Sentieri di Sicilia, una realtà solida e dinamica coordinata da Totò Trumino, fondatore e custode del Cammino di San Giacomo in Sicilia. Una rete costruita negli anni grazie all’impegno di associazioni, comunità locali e gestori dei percorsi, espressione concreta di un modello virtuoso nato dal basso.

«Quella che stiamo vivendo – dichiara Totò Trumino – è una vera e propria rivoluzione gentile: una rete che nasce dal basso e che oggi unisce territori, persone e comunità. I cammini non sono solo percorsi, ma strumenti di rinascita culturale e sociale per la nostra Sicilia».

Fondamentale il contributo del Club Alpino Italiano – in particolare della struttura regionale siciliana – e dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, che hanno sostenuto e accompagnato la crescita di questo progetto, insieme al lavoro strategico dell’agenzia di comunicazione coinvolta.

La giornata ha rappresentato non solo un momento di fruizione del territorio, ma anche un’occasione concreta per promuovere un nuovo paradigma turistico: più lento, consapevole e sostenibile, capace di mettere al centro i borghi, i paesaggi e le identità locali.

La Sicilia dei cammini si conferma così una realtà in continua espansione, capace di generare valore culturale, sociale ed economico, e di attrarre un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: la rete è infatti pronta a rimettersi in cammino in occasione della 4ª Giornata dei Cammini e Sentieri di Sicilia, in programma il prossimo 4 ottobre, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente i risultati raggiunti e ampliare la partecipazione.

Un percorso condiviso che continua a crescere.

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