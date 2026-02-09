Storie correlate

L’Instituto Cervantes celebra venti anni di attività a Palermo con una serie di iniziative in programma per tutto il 2026.

Morte Zichichi, il cordoglio di Turano: «Grave perdita per la comunità scientifica, da cattolico ha affrontato il rapporto tra scienza e fede»

SICILIA: MORTE ZICHICHI: GIAMBONA “SCOMPARSA CHE LASCIA UN VUOTO PROFONDO”

Petizione per buono statale anche nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie paritarie

Donazioni sangue, Federalberghi Palermo e Advs–Fidas Palermo siglano intesa Il mondo dell’ospitalità in prima linea per promuovere cultura della solidarietà

La scomparsa dello scienziato Zichichi. Il sindaco di Poggioreale: ” La Sicilia perde uno dei suoi più prestigiosi ambasciatori del sapere a cui piaceva ripetere – e noi non possiamo che concordare con lui – che “è la terra di Archimede e non dei mafiosi”

MICAM 101 Novità ed evoluzioni dell’esperienza fieristica Un nuovo layout per un percorso di visita più fluido, armonico e ispirante

