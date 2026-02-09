La scomparsa dello scienziato Zichichi. Il sindaco di Poggioreale: ” La Sicilia perde uno dei suoi più prestigiosi ambasciatori del sapere a cui piaceva ripetere – e noi non possiamo che concordare con lui – che “è la terra di Archimede e non dei mafiosi”

POGGIOREALE – Carmelo Palermo, sindaco di Poggioreale, commenta la scomparsa dello scienziato Antonino Zichichi:

“Vittorio Nisticò, ex direttore del quotidiano “L’Ora” di Palermo. Amava dire che i siciliani si dividono in due grandi categorie; di scoglio e di mare aperto. Antonio Zichichi era un siciliano di scoglio perché nonostante la proiezione del suo ruolo in campo internazionale, è rimasto saldamente ancorato alla sua terra e alle sue origini. E proprio alla Sicilia ha restituito, in termini di prestigio per ciò che egli rappresentava nel campo della scienza, la stima che i siciliani gli hanno sempre tributato.

Se il “Centro Ettore Majorana” di Erice è stato per anni il luogo del confronto dei più autorevoli scienziati di tutto il mondo, anche quando la Guerra Fredda innalzava barriere e suscitava divisioni, è stato merito suo.

La Sicilia perde uno dei suoi più prestigiosi ambasciatori del sapere, a cui piaceva ripetere – e noi non possiamo che concordare con lui – che “è la terra di Archimede e non dei mafiosi”

