GRAN GALA’ LIBERTAS DI GINNASTICA ARTISTICA NAPOLI 7/8 DICEMBRE 2022

Si è disputato a Napoli il consueto appuntamento annuale del “Gran Gala’ “Libertas di Ginnastica Artistica, competizione interregionale con la partecipazione di società del Centro-Sud : Lazio, Campania, Abruzzo e Sicilia. La Sicilia ben rappresentata dalle ginnaste della SSD A. Consolini Enna che come lo scorso hanno si son ben distinte ottenendo ottimi risultati in tutte le categorie e livelli e con i complimenti della referente dell’Area Centro-Sud prof.ssa Teresa Calceglia.

Le Ginnaste accompagnate dai tecnici federali Tiziana Fulco e Oriana Vetri e dal DS Michelangelo Milano hanno affrontato la gara con impegno e grande emozione, è stata l’occasione per portare in gara nuovi elementi e movimenti di maggiore difficoltà . La gara ha avuto un ottimo inizio con il livello D: nella categ. Allieve (2011) Maria Piscitello conquista il 2° posto nella classifica Assoluta, nella categ. Juniores (2010) Giulia Tilaro, grazie all’ottimo punteggio di 11,30 al Volteggio e al MiniTrampolino conquista il 3° posto nella classifica Assoluta. Ottimo l’esordio in gara di Silvana Crapanzano che nella categ. Allieve (2012) sale sul gradino più alto del podio nella classifica della Trave.

La gara continua con il livello C e con gli stessi successi : Categ. Juniores (2009) classifica Assoluta medaglia d’argento per Benedetta Alcamo che in questo inizio di stagione sta raccogliendo i frutti dell’ottimo lavoro svolto durante gli allenamenti.

Categoria Juniores (2010) classifica Assoluta 2° posto per Alice Ferrara che per un errore alla trave non sale sul gradino più alto del podio. Nella categ. Allieve(2011) Giulia Agosta conquista il terzo posto alla trave nonostante abbia iniziato in ritardo la preparazione. Soddisfazione e grande emozione quando nella categ. Allieve (2011) Classifica Assoluta il podio è tutto delle ginnaste ennesi:

1^ Claudia Marzo, 2^ Carola Petralia (ex aequo con una ginnasta della Campania) e 3^ classificata Rita Di Majo.

Questi risultati e successi non fanno altro che gratificare il lavoro svolto dal Team della SSD Consolini che nonostante le difficoltà, relative alla mancanza di un impianto specifico dedicato a questo sport riescono ad affermarsi non solo in campo Regionale Federale ma anche in campo Interregionale.

