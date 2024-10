LA ISLAND MOTORSPORT SI SDOPPIA AL RALLYE SANREMO

Nell’ultimo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, i portacolori Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2)

a caccia di ulteriori conferme dopo essersi fregiati del titolo IRCup

In lizza nella serie tricolore riservata alle auto storiche, invece, gli altri alfieri Cunico – Pirollo (Porsche 911 Carrera RS),

Palazzolo – Cicero (Opel Kadett GSI), Leggio – Gurrieri (BMW 2002 TI) e Pollara – Tardito (Porsche 911 S)

Sanremo (Im), 16 ottobre 2024 – Una trasferta ricca di spunti d’interesse e, al contempo, evocativa di sfide leggendarie che hanno scritto memorabili pagine nella storia del motorsport. La scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), infatti, il prossimo fine settimana sarà presente all’iconico 71° Rallye Sanremo, epilogo stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco nonché valido per il FIA European Rally Trophy. L’alfiere Simone Campedelli, fresco vincitore un mese addietro del titolo nell’International Rally Cup, tornerà a calcare i selettivi asfalti del ponente ligure dopo tre anni di assenza. Il pilota romagnolo, su Skoda Fabia RS Rally2 della Step-Five Motorsport gommata Pirelli, condivisa con la compagna Tania Canton, sarà chiamato all’ultima fatica per confermarsi definitivamente in qualità di seconda forza della serie tricolore, dopo aver inanellato sei podi in altrettante gare.

«Il “Sanremo” rientra a pieno titolo tra le mie corse preferite. Ad esso, al di là del mero aspetto agonistico, mi legano innumerevoli ricordi di quando, sin da bambino, lo seguivo nelle vesti di appassionato spettatore» – ha commentato Campedelli alla vigilia – «Detto questo, vorremmo archiviare al meglio una stagione comunque già positiva e per farlo dovremo essere competitivi sin dallo start».

Medesimo scenario, ma un contesto differente per gli altri quattro equipaggi portacolori schierati al via, difatti, del 39° Sanremo Rally Storico, atto finale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) e penultimo round del FIA European Historic Rally Championship. Toccherà a Franco Cunico, il ruolo di ideale capofila, già vincitore dell’edizione 1993 della competizione matuziana, valevole allora per il “Mondiale”. Il pluricampione veneto, al rientro dopo la netta vittoria ottenuta lo scorso agosto al “Piancavallo”, si presenterà ai nastri di partenza al volante della Porsche 911 Carrera RS di 2° Raggruppamento, coadiuvato alle note da Gigi Pirollo. Nel “Quarto”, invece, da segnalare la presenza del gentleman driver palermitano Sergio Palazzolo, su Opel Kadett GSI, affiancato per l’occasione dall’esperto Salvatore Cicero. In lizza nel 1° Raggruppamento, infine, gli altri isolani Giuseppe Leggio (BMW 2002 Ti), in coppia con Rosario Gurrieri, e Marcello Pollara (Porsche 911 S) con la giovane navigatrice piemontese Andrea Tardito. Andando al programma, la manifestazione matuziana riservata alle vetture moderne entrerà nel vivo venerdì 18 ottobre con lo shakedown, seguito dalle prime quattro prove speciali; l’indomani, semaforo verde per le sei rimanenti frazioni cronometrate. Al sabato scatterà, altresì, il confronto tra i modelli d’antan che, invece, si concluderà nella giornata successiva.

Classifica assoluta conduttori CIAR Sparco 2024 (dopo sei gare)

1. Andrea Crugnola punti 101,5; 2. Campedelli 80; 3. Basso 65; 4. Signor 42; 5. Avbelj 38,5; 6. Scattolon 30,5; 7. Mabellini 28,5; 8. Nucita 22,5; 9. Re 13; 10. Daprà 12,5.

Calendario CIAR Sparco 2024

15/16 marzo – 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 10/11 maggio – 108^ Targa Florio (Pa); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).

Visite: 41