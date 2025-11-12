LA ISLAND MOTORSPORT ATTESA AL RALLY TIRRENO-MESSINA

Sui selettivi e insidiosi asfalti peloritani, teatro della Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport,

impegno per gli alfieri Craparo-Pintaudi (Mitsubishi Lancer Evo IX), in lizza in Gruppo N

Messina, 12 novembre 2025 – Grande attesa in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) in vista del 22° Rally Tirreno-Messina, Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport, in programma il prossimo fine settimana. Un appuntamento al quale concorrerà di diritto il portacolori Agostino Craparo, già vincitore dell’edizione 2023, allora “ospitata” nell’ambito del Rally Lazio Cassino. Dopo aver staccato il pass per la gara peloritana, in virtù del titolo di classe N4 conquistato nella zona d’appartenenza (la nona, per la precisione), il pilota favarese, in lizza con la sua Mitsubishi Lancer Evo IX, sarà affiancato per l’occasione dal valido corregionale Tino Pintaudi.

«Quest’anno si giocherà in “casa”. Anche se, di fatto, non ho mai disputato il “Tirreno”. Per quel che mi riguarda, infatti, si tratterà di un esordio su quelle strade in tutto e per tutto» – ha sottolineato Craparo alla vigilia – «Un impegno agonistico caratterizzato da tratti molto lunghi e altrettanto tecnici. Un occhio particolare alla “Rometta”. Veloce e quasi tutta in discesa. Non l’ideale per una vettura pesante come la mia. Cautela e gestione saranno le linee guida. Più testa che piede, ecco. Voglio arrivare al traguardo e voglio farlo bissando il successo del 2023 puntando, altresì, al vertice del Gruppo N».

L’evento sportivo, che richiamerà da tutta Italia i migliori interpreti della specialità distintisi nei propri territori, entrerà nel vivo sabato 15 novembre con la disputa delle prime due prove speciali, di fatto in notturna; l’indomani, un menù ancor più ricco con lo start di altre nove frazioni cronometrate e il palco d’arrivo allestito presso la centrale piazza Duomo, a Messina, sede altresì della cerimonia di partenza.

Visite: 73