La 110^ Targa Florio apre le iscrizioni

Un evento e quattro declinazioni sportive con tante validità tricolori per la corsa automobilistica più antica del mondo che dal 14 al 16 maggio porta la Sicilia al centro della scena. Possibile aderire fino e venerdì 8. Mercoledì 15 aprile la presentazione presso il Rettorato UNIPA in Piazza Marina. Invitati tutti gli operatori dell’informazione.

Palermo 6 aprile 2026 – La 110^ Targa Florio apre le iscrizioni. Sarà possibile inviare le adesioni fino a venerdì 8 maggio. Le procedure sono quelle previste da ACI Sport, tutte le informazioni, i programmi e gli orari sono disponibili sui siti targa-florio.it e acisport.it.

Quattro declinazioni agonistiche per l’evento che per una settimana catalizza interessi sportivi, culturali, storici e scientifici: Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Campionato Italiano Rally Auto Storiche Regolarità, a cui si aggiunge la serie propedeutica Coppa Rally di Zona ed il Trofeo di Zona per vetture Storiche. Tutte le gare Targate ACI Sport hanno validità per il Campionato Siciliano, la serie promossa dalla Delegazione Regionale Sicilia.

Mercoledì 15 aprile presso il Rettorato UNIPA in piazza Marina a Palermo la presentazione dell’evento 110^ Targa Florio, alla presenza dei vertici dell’organizzazione, di UNIPA, dei maggiori partner e di tutte le realtà ed Amministrazioni al fianco del patrimonio italiano rappresentato dalla corsa automobilistica più antica del mondo. Tutte le redazioni e gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.

La città di Palermo confermata sede di partenza in Piazza Verdi ed arrivo in Viale delle Scienze. Presso il campus dell’Ateneo Palermitano anche il centro servizi, la Direzione Gara e la Sala Stampa, oltre alla sede delle verifiche che propone anche per il 2026 il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo.

Le sfide contro il cronometro avranno luogo sui leggendari tracciati delle Madonie ed attraverseranno i centri ed i territorio che sono da sempre teatro delle spettacolari evoluzioni delle auto. Particolarmente interessante si è rivelato il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco sin dal suo esordio al Rally del Ciocco la scorsa settimana, altrettanto infiammato il Tricolore riservato alle auto storiche e poi i duelli che assegneranno i punti di Coppa Rally 9^ Zona, dopo la sfida inaugurale al Rally del Sosio del 12 aprile. Gli amanti della storia e della cultura dell’auto potranno deliziarsi con le auto prime attrici della competizione di Campionato Italiano Rally Auto Storiche Regolarità ed i loro equipaggi, impegnati ad eguagliare il cronometro più che a batterlo in prova speciale.

Lo staff organizzatore è completamente al lavoro e la Direzione Gara coordinata dall’internazionale Marco Cascino ha definito ogni particolare che accrescerà lo spettacolo atteso dal grande pubblico della Targa Florio.

Confermata la massiccia e peculiare copertura mediatica ACI Sport con le dirette, i servizi e gli approfondimenti su ACI Sport TV, oltre ai continui aggiornamenti e tutte le curiosità che offrono i canali social dei vari Campionati.

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