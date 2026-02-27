Italia da record ai Giochi Olimpici Invernali: la nuova mappa delle medaglie

L’Italia chiude i Giochi Olimpici Invernali con 30 medaglie (10 ori, 6 argenti, 14 bronzi), firmando la miglior edizione della sua storia e superando il primato di Lillehammer 1994.

Seeders ha aggiornato il proprio studio sulla “geografia” delle medaglie italiane, analizzando in che modo questo risultato record abbia ridisegnato gli equilibri tra regioni, province e atleti, rispetto alle edizioni precedenti.

La mappa regionale aggiornata dopo Milano-Cortina

Il Trentino-Alto Adige resta il punto di riferimento dello sport invernale italiano, con 28 medaglie complessive (9 ori). Ma questa volta il dominio non è isolato.

La Lombardia compie un ulteriore salto in avanti, arrivando a 18 medaglie, grazie al contributo decisivo di atlete e atleti provenienti da Milano, Sondrio e Bergamo: tra loro Federica Brignone (2 ori), Arianna Fontana (1 oro e 2 argenti) e Luca Spechenauser. Il Veneto consolida la propria presenza con 8 medaglie, spinto dai podi di Davide Ghiotto, Lisa Vitozzi e Lucia Dalmasso nel biathlon e nel pattinaggio di velocità.

Continua la tendenza positiva del Lazio, che conquista 2 ori e 3 medaglie totali. Colpisce invece l’assenza del Friuli Venezia Giulia, storicamente presente nelle prime posizioni del medagliere territoriale, così come quella della Toscana, che in passato aveva comunque raccolto podi. Segnali che la tradizione da sola non basta: la mappa olimpica si sta allargando, ma anche rimescolando.

Province: cambia la leadership

Se storicamente Bolzano era la provincia simbolo dello sport invernale italiano, in questa edizione il primato passa a Trento, che chiude con 12 medaglie (5 ori). Bolzano resta comunque protagonista con 16 podi complessivi, confermando la solidità del movimento altoatesino.

Milano sale fino a 5 medaglie, Roma conquista 2 ori, mentre Sondrio (7 medaglie) e Belluno (7) confermano la forza della tradizione alpina. Tra le presenze più interessanti: Genova e la Liguria tornano a medaglia grazie a Lorenzo Sommariva e Andrea Cassinelli; l’Emilia-Romagna entra nel medagliere con Flora Tabanelli; la Valle d’Aosta conferma la propria presenza con Federico Pellegrino.

Assente invece Udine, che in passato aveva portato ben 17 medaglie complessive, così come Torino e Padova, protagoniste nelle edizioni precedenti. Un segnale di come il successo olimpico italiano stia diventando meno concentrato e più distribuito, con nuovi territori capaci di emergere.

L’edizione trainata dalle donne cambia il volto del medagliere

Mai come in questa edizione il contributo femminile è stato determinante nel superamento del record storico.

Federica Brignone realizza una splendida doppietta con due ori dopo un grave infortunio, Francesca Lollobrigida firma due vittorie nel pattinaggio e Arianna Fontana aggiunge un altro oro e due argenti al proprio palmarès, diventando definitivamente l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi Invernali e quinta all-time mondiale.

Lisa Vitozzi riporta l’Italia all’oro nell’inseguimento femminile di biathlon, un risultato che mancava dal 1988, mentre Dorothea Wierer chiude la sua carriera olimpica con un podio nel suo “last dance”. Complessivamente, 18 atleti italiani conquistano almeno due medaglie in questa edizione, a dimostrazione di una profondità mai così ampia. Dominik Fischnaller firma tre bronzi nello slittino, mentre il curling riesce nell’impresa difficile di confermarsi a medaglia dopo lo storico oro del doppio misto a Pechino 2022.

Non è soltanto un record numerico: è il segnale di un movimento più maturo, più diffuso e capace di rigenerarsi. L’Italia non ha solo vinto di più: ha allargato la propria base competitiva, riscrivendo la propria mappa sportiva.

Metodologia

L’analisi prende in considerazione tutte le edizioni dei Giochi Olimpici Invernali dalla prima partecipazione italiana a oggi. Per ogni medaglia sono stati analizzati l’atleta, la regione e la provincia di nascita. Nei casi di sport di squadra, staffette o competizioni con più atleti premiati, la medaglia è stata attribuita a ciascun componente, così da riflettere in modo più fedele l’impatto reale dei territori sui risultati complessivi. I dati sono stati poi aggregati per regione, provincia e atleta, consentendo un confronto storico e geografico coerente e comparabile.

