Istituzione della Delegazione dell’Umbria

16ª Delegazione della Real Commissione per l’Italia

e nomina del Delegato ad interim

Il 12 ottobre 2025, memoria di San Carlo Acutis – i cui resti mortali riposano nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione nella Città di Assisi, sede della Conferenza Episcopale Umbra – è stata costituita la Delegazione dell’Umbria della Real Commissione per l’Italia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, per Decreto del Presidente, S.E. il Principe Don Flavio Borghese dei Principe di Sulmona e Montecompatri, Balì Gran Croce di Giustizia, in considerazione dei poteri conferitigli dal Gran Maestro, S.A.R. il Serenissimo Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa delle Due Sicilie; della viva fede e delle intense attività caritatevoli e culturali intraprese nel tempo da parte dei Confratelli e delle Consorelle dell’Umbria sotto l’attenta guida del Vescovo di Terni-Narni-Amelia, S.E.R. Mons. Francesco Antonio Soddu, Segretario della Conferenza Episcopale Umbra, e dei Cappellani Costantiniani dell’Umbria; del mandato esplorativo affidato e felicemente concluso dal Luogotenente per l’Italia Centrale, S.E. l’Ambasciatore Alfredo Bastianelli, Gentiluomo di Sua Santità, Cavaliere Gran Croce de Jure Sanguinis con Placca d’Oro, nominato nel contempo Delegato ad interim per l’Umbria.

