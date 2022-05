Istat: Schifani (FI), 5 milioni in meno? Come perdere intera popolazione Sicilia

“Cinque milioni di italiani in meno nel 2050: è come se, in poco più di due decenni, sparisse l’intera popolazione della Sicilia. Un allarme che la politica non può più ignorare, dopo anni in cui, purtroppo, sul dossier natalità sono stati messi in campo più annunci che fatti”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani commentando le dichiarazioni del presidente Istat Blangiardo. “È il momento di far sì che il tema demografico acquisisca piena centralità attraverso misure di sostegno alle giovani famiglie, strumenti di welfare integrati con i territori, modelli di assistenza rivolti a chi è più in difficoltà. Non possiamo arrenderci all’idea di un Paese senza più bambini”, conclude.

