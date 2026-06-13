Mpa, grande partecipazione all’Assemblea provinciale di Enna, Raffaele Lombardo: «Serve una Grande Sicilia sempre più organizzata e pronta alle prossime sfide»

Grande partecipazione alla Galleria Civica “Spazio per Enna” per l’Assemblea provinciale del Movimento per l’Autonomia, alla presenza dell’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, degli assessori regionali Francesco Colianni ed Elisa Ingala, del presidente della Commissione Ambiente dell’Ars Giuseppe Carta, di sindaci, amministratori locali, dirigenti e militanti provenienti da tutta la provincia.

Ad aprire i lavori è stato l’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, che ha rivendicato il ruolo crescente del Movimento per l’Autonomia nel territorio ennese e illustrato le principali iniziative portate avanti dal governo regionale sui temi dell’energia, delle infrastrutture idriche e del sostegno agli enti locali.

Le conclusioni dell’assemblea sono state affidate al leader del Movimento per l’Autonomia, Raffaele Lombardo, che ha indicato la rotta politica del movimento per i prossimi mesi, richiamando la necessità di rafforzare il radicamento territoriale e completare il percorso di crescita di Grande Sicilia: «Questo non è il tempo delle celebrazioni, ma della costruzione», ha affermato Lombardo.

«Dobbiamo definire con chiarezza le nostre idee, le nostre posizioni e soprattutto le nostre prospettive. Il lavoro che svolgiamo al governo della Regione, nei Comuni e nei territori deve diventare la base sulla quale costruire il futuro della nostra comunità politica».

L’ex presidente della Regione ha evidenziato come il quadro politico siciliano e nazionale sia in continua evoluzione e come il movimento debba farsi trovare pronto davanti a possibili appuntamenti elettorali anticipati: «Abbiamo il dovere di organizzare e strutturare ulteriormente la nostra presenza in tutta la Sicilia. Dobbiamo celebrare presto il congresso regionale, completare il percorso di integrazione di Grande Sicilia e individuare una classe dirigente sempre più forte e rappresentativa. Non possiamo arrivare impreparati alle sfide che ci attendono».

Lombardo ha quindi rivolto un appello all’intera classe dirigente del partito affinché continui il lavoro di ascolto e presenza nei territori: «La forza del nostro progetto politico nasce dal rapporto diretto con le comunità locali. I risultati ottenuti nelle ultime competizioni amministrative dimostrano che quando siamo presenti, organizzati e credibili, i cittadini ci riconoscono come punto di riferimento. Dobbiamo continuare su questa strada, valorizzando amministratori, consiglieri comunali, sindaci, giovani e donne che rappresentano il patrimonio più importante del nostro movimento».

Nel corso del suo intervento Raffaele Lombardo ha anche affrontato il tema degli equilibri del centrodestra siciliano, sottolineando la necessità di rafforzare il confronto politico all’interno della coalizione e di costruire una proposta fondata sui contenuti e sulla capacità di dare risposte concrete ai territori.

Lombardo ha infine espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dalla classe dirigente ennese e dall’assessore regionale Francesco Colianni, indicando la provincia di Enna come uno dei territori nei quali il Movimento per l’Autonomia sta registrando i risultati politici e amministrativi più significativi dell’intera Sicilia. «Qui esiste una comunità politica viva, radicata e protagonista. È da esperienze come questa che deve ripartire il rafforzamento del nostro progetto autonomista».

Proprio Francesco Colianni ha illustrato le principali riforme in corso, a partire da quella del sistema idrico regionale e dal disegno di legge sull’energia, annunciando nuovi investimenti per gli enti locali: «Entro settembre metteremo in campo circa mezzo miliardo di euro di finanziamenti comunitari destinati ai Comuni, all’efficientamento energetico, all’illuminazione pubblica e alle reti idriche», ha dichiarato Colianni.

«Il Movimento per l’Autonomia sta dimostrando con i fatti di essere la forza politica che più di ogni altra investe sui territori e sui bisogni reali delle comunità e anche i numeri danno ragione agli autonomisti che, nelle recenti tornate elettorali sono risultati il primo partito in provincia di Enna».

L’assessore regionale ha inoltre evidenziato le misure dedicate alla lotta alla povertà energetica, alla bonifica ambientale e al sostegno finanziario dei Comuni, annunciando l’avvio di una stagione di congressi locali per rafforzare ulteriormente la presenza organizzativa del movimento in tutta la provincia.

Particolarmente apprezzato anche l’intervento dell’onorevole Giuseppe Carta, presidente della Commissione Ambiente dell’Ars, che ha rivendicato il lavoro svolto in Parlamento su energia, acqua e rifiuti: «Difendere l’autonomia siciliana significa costruire strumenti che restituiscano vantaggi concreti ai cittadini e ai territori», ha affermato Carta. «Le riforme che stiamo portando avanti nascono da una visione di sviluppo che mette al centro le comunità locali e valorizza le risorse della Sicilia».

Carta ha inoltre evidenziato il ruolo strategico della provincia di Enna all’interno del progetto politico autonomista, riconoscendo a Francesco Colianni e alla classe dirigente locale il merito dei risultati raggiunti negli ultimi anni.

L’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali Elisa Ingala ha invece concentrato il proprio intervento sulle misure a sostegno degli enti locali e sul rilancio della pubblica amministrazione: «In questo primo mese di attività abbiamo lavorato per accelerare la distribuzione delle risorse ai Comuni e per dare risposte concrete agli amministratori locali», ha spiegato Ingala. «Occupazione, investimenti e rafforzamento degli enti locali sono le priorità sulle quali stiamo concentrando il nostro impegno».

L’assessore ha inoltre annunciato l’avvio delle procedure concorsuali regionali e il piano di assunzioni che interesserà migliaia di posti di lavoro nei prossimi anni, sottolineando l’importanza di creare nuove opportunità occupazionali per i giovani siciliani.

Nel corso dell’assemblea sono intervenuti anche i neosindaci di Nicosia, Anna Maria Gemmellaro, e di Agira, Franco Marchese, che hanno ribadito la necessità di una forte collaborazione istituzionale per affrontare le criticità delle aree interne della provincia. Spazio anche ai consiglieri provinciali, ai consiglieri comunali eletti nei recenti appuntamenti amministrativi e ai candidati sindaco che hanno rappresentato il movimento nelle diverse competizioni elettorali.

Presente anche l’avvocato Dino Alonge, candidato sindaco ad Agrigento nelle recenti elezioni amministrative, che ha rivendicato il valore dell’impegno politico e della presenza sul territorio al di là del risultato elettorale: «La politica non finisce con una campagna elettorale», ha affermato Alonge.

«Continua ogni giorno attraverso il lavoro, le idee, la competenza e il confronto con i cittadini. Faremo un’opposizione seria e di contenuti, con lo sguardo rivolto esclusivamente agli interessi della città».

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di rafforzare ulteriormente la presenza del Movimento per l’Autonomia nella provincia di Enna, valorizzando il lavoro degli amministratori locali e consolidando il rapporto con i territori in vista delle prossime sfide politiche e amministrative.

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