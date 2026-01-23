Oggi, alle ore 18, presso la Galleria Civica di Enna, prende il via la Scuola di Formazione Politica di Fratelli d’Italia del Centro Sicilia.

Ad inaugurare il primo appuntamento sarà la senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario alla Difesa.

Interverranno il Presidente dell’ARS, on. Gaetano Galvagno, il Commissario regionale di Fratelli d’Italia, on. Luca Sbardella, l’on. Eliana Longi. Saranno presenti i parlamentari regionali, nazionali ed europei.

Un’importante occasione di crescita, confronto e formazione per la nostra comunità politica.

Nino Cammarata

Presidente provinciale

Fratelli d’Italia

