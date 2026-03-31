In apertura le iscrizioni del 12° Circuito Felice Nazzaro in programma il 24 ed il 25 aprile

Il prestigioso appuntamento organizzato dall’Historic Club Castrovillari si snoderà in Calabria tra i declivi del Parco Nazionale del Pollino, patrimonio Unesco.

Castrovillari (CS) 31 marzo 2025 – Si apriranno nei prossimi giorni le iscrizioni del 12° Circuito Felice Nazzaro, quinta tappa del Campionato Italiano Regolarità Auto storiche CIREAS, organizzato dall’Historic Club Castrovillari in programma il 24 e 25 aprile. Un appuntamento particolarmente affascinante che richiamerà in Calabria i migliori interpreti della disciplina della regolarità provenienti da tutta Italia che saranno protagonisti del connubio tra le splendide vetture d’antan e la natura incontaminata del Parco Nazionale del Pollino, patrimonio Unesco. I moduli di iscrizione saranno disponibili tra pochi giorni sul sito internet della manifestazione e su acisport.it. Sarà possibile perfezionare l’iscrizione fino al 21 aprile.

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