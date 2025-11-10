Se esiste un Premio Letterario particolarmente importante e ambito questo è certamente il “Premio Letterario Internazionale Città di Como”. E se esiste una gioia particolarmente grande è certamente quella che ho provato l’8 novembre scorso da finalista, uno dei 4, del suddetto Premio. CENERE, il suo book trailer, la Sicilia, Gagliano, Stefania… tutti assieme, con me, ciascuno a suo modo, nella splendida cornice della Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, travolti dal vento di un’emozione unica e indescrivibile. Ancora grazie di cuore alla prestigiosa Giuria e alla Città di Como per la calorosa accoglienza. Il viaggio fantastico continua!

