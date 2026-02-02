Il leonfortese Carmelo Barbera nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici

Giorno 30/11/2026 si è svolto il V congresso dei Giovani Democratici della Federazione di Enna,

che ha visto il rinnovamento della segreteria con l’elezione a segretario di Carmelo Barbera.

Durante il congresso si è anche votato ed eletto all’unanimità il direttivo dei GD, il cui presidente è

stato individuato nella persona di Matteo Russo.

A portare i saluti istituzionali al congresso parte dell’amministrazione di Leonforte, che rimarcano

l’apertura dell’amministrazione nei confronti della giovanile. A questi si è aggiunto l’intervento del

Presidente del Libero Consorzio di Enna Piero Capizzi, che ha sottolineato come il gruppo giovanile

possa e debba essere linfa vitale per il Partito Democratico. In collegamento il Deputato all’ARS

Fabio Venezia, la Deputata Nazionale Stefania Marino e l’Eurodeputato dem Peppino Lupo. Tutti e

tre hanno condiviso con la nuova segreteria gli auguri di un buon lavoro e la vicinanza delle

istituzioni al gruppo giovanile. Nell’intervento discusso l’onorevole Lupo ha sottolineato “io ho

l’obiettivo di essere la vostra voce in Europa”, lo stesso affermato rispettivamente dall’On. Venezia

e l’On. Marino.

Durante il congresso ci sono state altre tesi congressuali tra i quali: Filippo Giomini (Vicesegretario

GD Nazionale), Alessandro Monciotti (Presidente GD Nazionale), Marco Greco (Segretario

Regionale GD Sicilia), oltre a doversi interventi sul mondo della scuola e delle università e sul ruolo

che la Federazione di Enna debba avere in una provincia complessa come quella di Enna.

“Vorrei una giovanile realmente e concretamente unita nei prossimi anni, affinché si possano

raggiungere degli obiettivi comuni che permettano di costruire per la nostra provincia il futuro che

si merita” dichiara il neo-presidente della direzione Matteo Russo.

“L’obiettivo è chiaro – afferma il neo-segretario Carmelo Barbera – dobbiamo essere da stimolo per

la nostra generazione affinché ogni nostro coetaneo possa fermarsi, nella frenesia della società in

cui viviamo, e iniziare a vedere un futuro nel posto in cui è nato. Noi abbiamo la rabbia, la voglia, e

soprattuto la capacità per poter veramente costruire un futuro per il nostro territorio”.

Giovani Democratici Federazione di Enna

