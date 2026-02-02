Storie correlate

Carini, aderiscono a Grande Sicilia la consigliera Serafina Lo Piccolo e l’ex commissario cittadino DC Gianfranco Patorno

Riccardo Gennaio 31, 2026 0

Regione Sicilia: governo approva disegno di legge sul riordino dei Consorzi di Bonifica

Riccardo Gennaio 31, 2026 0

Cda degli Iacp siciliani, Varrica (M5S Ars): “Rappresentanti associazioni tutti vicini a FdI, è solo un caso?”

Riccardo Gennaio 30, 2026 0

Ultime notizie

Valguarnera: il comune aderirà alla Rottamazione Quinquies

Riccardo Febbraio 2, 2026 0
foto_congresso

Il leonfortese Carmelo Barbera nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici

Riccardo Febbraio 2, 2026 0
art 75

attività di prevenzione da parte dei Carabinieri del comando provinciale di enna nell’ambito del consumo di sostanze stupefacenti.

Riccardo Febbraio 2, 2026 0

FISAR Enna presenta “Sfida tra i grandi vini rossi da uve appassite”

Riccardo Febbraio 2, 2026 0