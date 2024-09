“IL CENTRO STUDI MED. MEZ.

NOMINA TRE PRESIDENTI D’ONORE DI TRE NAZIONI DIVERSE.

Sono l’italiano Antonino Colajanni, il maltese Angelo Farrugia e il francese

Jean-Yves Frétigné.

La presidenza d’Onore del Centro Studi Med. Mez. si arricchisce di tre

prestigiosissime Presidenze d’Onore, tutti già soci del Centro intitolato al

grande Napoleone Colajanni.

Le caratteristiche dei personaggi e la loro caratura internazionale rafforzano

ulteriormente la credibilità di Med. Mez. e delle attività che sta svolgendo dal

2021.

Il Centro Studi anticipa la ripresa delle attività già nel mese prossimo che

vedranno i soci impegnati in diverse città italiane: Palermo, Piazza Armerina,

Siena, Messina, Enna, Taormina, Napoli e Roma.

Per Antonino Colajanni, antropologo di fama internazionale che ha insegnato

presso La Sapienza di Roma, alla European School of Advanced Studies in

Cooperation and Development dell’Università di Pavia, presso le Università di

Urbino, Lecce e Bari; Presidente onorario della Società Italiana di Antropologia

Applicata (S.I.A.A.) e della ONG italiana “Ricerca e cooperazione;

le motivazioni risiedono nell’attività di ricerca nel campo socio-antropologico

sui conflitti sociali e la risoluzione dei conflitti, sui processi di cambiamento

sociale nel Mezzogiorno d’Italia durante il Risorgimento e nel mondo

contemporaneo, con attenzione ai rapporti Nord – Sud del mondo, partendo

dagli studi su diverse società indigene dell’America Latina e per il forte legame

che lo lega al Centro Studi Med. Mez.

C.F.: 91066780866 Via Libertà, 105 – 94100 Enna – Italia centro.medmez@gmail

Per Angelo Farruggia, Presidente del Parlamento di Malta dal 2013, Ministro

ombra alla Giustizia dal 1998 al 2008; Capo della delegazione maltese

all’Assemblea parlamentare dell’OSCE; Osservatore elettorale per l’OSCE

(Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) in Georgia,

Palestina, Montenegro e Zambia; Deputato al Parlamento di Malta dal 1977 al

2012;

Le motivazioni risiedono nell’attività a favore dello sviluppo e della crescita

del Mediterraneo e dei rapporti con la Sicilia e con gli altri Paesi dell’area;

Inoltre si sottolinea l’organizzazione congiuntadi attività svolta a Malta con il

Centro Studi Med. Mez. sui temi dell’ambiente.

Per Jean-Yves Frétigné, Docente di Storia contemporanea presso l’Università

di Rouen-Normandie (F); Membro della società colta, Académie du Maine;

Membro della EFR, École Française de Rome;

Presidente della Société d’études françaises du Risorgimento Italiane (SERI);

Le motivazioni risiedono nell’attività di ricerca sulla figura di Napoleone

Colajanni e del Mezzogiorno d’Italia durante il Risorgimento, che ha svolto nel

corso del Suo lavoro di storico e per i rapporti di forte collaborazione con il

Centro Studi.

Enna, 9 settembre 2024

Visite: 104