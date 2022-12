IL 2023 INIZIA CON UN MEETING INVERNALE DI SALTI A VALGUARNERA

Dopo un paio di mesi nei quali gli atleti hanno ricaricato le batterie in vista della prossima stagione già ci si proietta alla prossima stagione 2023. I primi mesi dell’anno sono dedicati all’attività sui prati con le gare di corsa campestre, e all’attività su pista al coperto. Purtroppo la Sicilia è sfornita di impianti al chiuso e quindi per gli atleti che mirano ad un posto ai Campionati Italiani non resta altro che sobbarcarsi onerose trasferte nel centro-nord Italia o tentare i minimi di ammissione in gare all’aperto sperando nella clemenza del tempo che in verità in questo periodo, almeno dalle nostra parti, sta facendo sembrare il Natale simile alla Pasqua con condizioni ideali per gli sport all’aria aperta.

Il Comitato Regionale della FIDAL ha approvato prima delle ferie natalizie il Calendario Invernale 2023 con gare su strada, campestri e appunto su pista. Anche Valguarnera vedrà in pista i saltatori in alcune manifestazioni che si terranno nel mese di gennaio e febbraio. La prima Manifestazione che la Pro Sport ’85 organizzerà sarà la prima in assoluto del calendario 2023 e si svolgerà SABATO 7 Gennaio di mattina con inizio alle 10,00 al fine di sfruttare al meglio le ore più calde della giornata.

