Piazza In Diretta: Il presidente della FIDAL Stefano Mei in visita al campo di atletica “Tino Pregadio”

Enna, 1° luglio 2026 – Il presidente della FIDAL Stefano Mei in visita al campo di atletica “Tino Pregadio”

Importante sopralluogo oggi, 1° luglio 2026, al campo di atletica leggera “Tino Pregadio” di Enna, che ha visto la presenza di un ospite d’eccezione: il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), Stefano Mei.

Ad accompagnarlo erano il fiduciario provinciale FIDAL Daniele Tagnese e il consigliere regionale FIDAL Ettore Rivoli. Ad accogliere la delegazione il vicesindaco di Enna, on. Stefania Marino, il delegato CONI Angelo Sberna e il responsabile dell’impianto, Enzo Arena.

La visita rappresenta un importante segnale di attenzione nei confronti dell’impianto ennese e vuole essere uno stimolo per la nuova Amministrazione comunale, guidata dal neosindaco Mirello Crisafulli, affinché venga avviato un concreto percorso di rilancio della struttura.

L’obiettivo è restituire al “Tino Pregadio” il ruolo centrale che ha ricoperto per molti anni nel panorama dell’atletica siciliana. Dopo l’inaugurazione della nuova pista nel 2010, l’impianto ha ospitato numerosi campionati regionali e meeting di rilievo, diventando un punto di riferimento per atleti e società sportive. Negli anni successivi, tuttavia, la struttura ha subito un progressivo declino, culminato con la scadenza dell’omologazione della pista nel 2025.

Per riportare l’impianto ai necessari standard tecnici è oggi indispensabile un intervento di rifacimento del manto sintetico (retopping), condizione fondamentale per ottenere una nuova omologazione e consentire nuovamente lo svolgimento di manifestazioni ufficiali.

La presenza del presidente Stefano Mei e del vicesindaco Stefania Marino testimonia il comune interesse verso il futuro dell’impianto ennese, anche in considerazione dell’importanza strategica della città di Enna, favorita dalla sua posizione centrale in Sicilia. L’impegno condiviso, sul piano istituzionale e sportivo, è quello di favorire al più presto la ripresa dell’attività dell’atletica regionale e nazionale presso il “Tino Pregadio”.

L’auspicio è che, attraverso una proficua collaborazione tra FIDAL e Amministrazione comunale, il campo possa tornare a essere protagonista, ospitando nuovamente competizioni regionali e nazionali e offrendo agli atleti del territorio una struttura moderna, efficiente e all’altezza della tradizione sportiva della città.

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