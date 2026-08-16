GUARDIA DI FINANZA: LE CONGRATULAZIONI DEL COMANDANTE GENERALE AD ANDY DÍAZ HERNÁNDEZ PER LO STRAORDINARIO ORO EUROPEO.

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Sintesi

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, esprime le più vive congratulazioni al finanziere Andy Díaz Hernández per la straordinaria prestazione con la quale, ieri sera, a Birmingham, ha conquistato il titolo europeo nel salto triplo.

Comunicato

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, a nome di tutti i finanzieri, esprime le più vive congratulazioni al finanziere Andy Díaz Hernández per la straordinaria prestazione con la quale, ieri sera, a Birmingham, ha conquistato il titolo europeo nel salto triplo.

Con la misura di 18,15 metri, l’atleta delle Fiamme Gialle ha stabilito il nuovo record italiano all’aperto, portandosi a soli 14 centimetri dallo storico primato mondiale di Jonathan Edwards, 18,29 metri, tuttora imbattuto. La prestazione vale inoltre a Díaz il quarto posto nella graduatoria mondiale di sempre della specialità.

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Un risultato di eccezionale valore, che il Comandante Generale ha inteso sottolineare esprimendo ad Andy Díaz Hernández il proprio apprezzamento per un’impresa che testimonia talento, determinazione e costante dedizione e che porta ancora una volta le Fiamme Gialle ai vertici dello sport internazionale.

«A nome di tutti i finanzieri – ha sottolineato il Generale De Gennaro – rivolgo ad Andy le più sentite congratulazioni per questo straordinario risultato. Il titolo europeo, accompagnato da una prestazione di tale valore, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Guardia di Finanza e per le Fiamme Gialle. A lui il nostro più sincero plauso e l’augurio di poter raggiungere sempre nuovi, prestigiosi traguardi.»

Alla soddisfazione per l’oro di Díaz Hernández si aggiunge quella per il bronzo conquistato da Andrea Dallavalle, anch’egli atleta delle Fiamme Gialle, con la misura di 17,37 metri, a completamento di un doppio podio azzurro nella gara del triplo.

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