Urban Trail Città di Enna 2026, il 27 settembre torna la sfida tra sport, storia e valorizzazione del territorio

Dopo il successo della prima edizione, torna l’Urban Trail Città di Enna. L’appuntamento con l’edizione 2026 della manifestazione organizzata dalla Marathon Club Haenna è fissato per il prossimo 27 settembre e si preannuncia ancora più coinvolgente, con importanti novità sul piano tecnico e organizzativo.

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso lo sport, offrendo ai partecipanti

l’opportunità di scoprire Enna da una prospettiva diversa, attraversando vicoli, scalinate, monumenti, aree verdi e alcuni dei luoghi più suggestivi del capoluogo più alto di Sicilia.

La prima edizione ha registrato risultati importanti, con 110 partecipanti alle gare competitive e 40 persone che hanno preso parte alla camminata non competitiva. Un esordio che ha confermato l’interesse per una manifestazione capace di unire sport, promozione turistica e scoperta del patrimonio storico e culturale della città.

Ad aggiudicarsi la prima edizione sono stati Daniele Sammatrice e Patrizia Scionti nella gara lunga, mentre la gara breve ha visto trionfare Roberto La Mattina e Adriana Previti.

Per il 2026 l’organizzazione sta lavorando a un significativo potenziamento dei percorsi. La gara lunga dovrebbe raggiungere i 20 chilometri con circa 900 metri di dislivello positivo, mentre la gara corta si svilupperà su una distanza compresa tra i 12 e i 13 chilometri, mantenendo un dislivello simile a quello dello scorso anno, attestato intorno ai 350 metri. Sono inoltre in corso interlocuzioni e attività che stanno trovando grande collaborazione da parte delle istituzioni e dei soggetti coinvolti per consentire

l’attraversamento di un importante varco storico della città, elemento che potrebbe rappresentare una delle principali novità dell’edizione 2026.

“Il successo della prima edizione ci ha dato la conferma che questa manifestazione possiede un enorme potenziale di crescita. Stiamo lavorando per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, con percorsi rinnovati e nuove opportunità per valorizzare la straordinaria bellezza di Enna. La collaborazione che stiamo riscontrando da parte di enti, istituzioni e realtà del territorio ci incoraggia a proseguire in questa direzione – dice il presidente della Marathon Club Haenna, Giovanni Riina –

Il nostro obiettivo è fare dell’Urban Trail Città di Enna un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo regionale e nazionale, capace di promuovere la città e generare importanti ricadute per il territorio”. Uno degli aspetti più significativi emersi dalla prima edizione riguarda proprio la capacità della manifestazione di attrarre visitatori. Sono stati infatti decine gli atleti, accompagnati dalle proprie famiglie, provenienti dalla Sicilia e da altre regioni, che hanno scoperto Enna grazie all’Urban Trail, scegliendo di

trascorrere alcuni giorni in città e nei territori circostanti. Un dato che conferma come l’evento possa

diventare sempre più centrale anche dal punto di vista economico e turistico, portando benefici alle attività commerciali e ricettive locali e contribuendo alla promozione di una città che molti dei partecipanti

visitavano per la prima volta.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata all’inclusione. L’organizzazione sta infatti lavorando a una mini gara competitiva dedicata alle persone con disabilità, con l’obiettivo di rendere l’evento sempre più

accessibile e partecipato. Un tema che rappresenta una naturale evoluzione del percorso avviato già nella prima edizione, che ha visto la partecipazione, come ospite d’onore, di Francesco Cravotta, atleta con disabilità in carrozzina. Proprio durante l’evento dello scorso anno Cravotta è diventato il primo disabile ad

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attraversare la storica Porta di Janniscuru a bordo della propria carrozzina, grazie anche al prezioso supporto del padre, regalando uno dei momenti più emozionanti e significativi dell’intera manifestazione.

Le aspettative per l’edizione 2026 sono particolarmente elevate e gli organizzatori sono convinti che i numeri dello scorso anno possano essere ampiamente superati, sia per quanto riguarda i partecipanti alle gare competitive sia per la camminata non competitiva.

L’organizzazione è già al lavoro per migliorare ulteriormente l’esperienza di atleti, camminatori,

accompagnatori e famiglie, con nuove iniziative e servizi che saranno presentati nelle prossime settimane.

Ulteriori dettagli sul programma, sui percorsi, sulle modalità di iscrizione e sulle novità dell’edizione 2026 saranno comunicati a breve attraverso i canali ufficiali della manifestazione.

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